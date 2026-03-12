Le italiane crollano in Champions. Giovanni Galli è sicuro: "Ripercussioni anche in Nazionale"

In vista del playoff per il Mondiale che attende l'Italia tra due settimane ha parlato al Corriere della Sera l'ex portiere, tra le altre di Milan e Fiorentina, Giovanni Galli, il quale si è espresso su come il crollo delle italiane in Champions potrebbe avere ripercussioni anche nella sfida all'Irlanda del Nord: "Gli Azzurri rischiano di pagare le conseguenze e il fatto che in Serie A il 60%-70% di calciatori siano stranieri limita le scelte di Gattuso.

I giocatori di valore italiani ci sono ma vengono utilizzati solo in circostanze eccezionali, cioè in concomitanza di infortuni altrui. Bartesaghi al Milan è una realtà ma a inizio stagione non doveva essere il titolare. Vergara si è imposto al Napoli solo perché i big sono finiti in infermeria. Palestra ha dovuto andare al Cagliari per trovare spazio. Manca il coraggio di rischiare".

Crede in un cambiamento a livello di impostazione federale?

"Nel settore tecnico mutano le persone ma non la filosofia. Il bello sarà che, dopo la qualificazione al Mondiale, penseremo di essere nel giusto e così continueremo a restare nella mediocrità".