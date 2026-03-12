Cesena, non solo Mignani in bilico: anche Fusco può salutare. Di Taranto invece rinnoverà

Non solo Michele Mignani che già nel fine settimana si giocherà la permanenza sulla panchina. In casa Cesena anche il futuro dei dirigenti Filippo Fusco e Corrado Di Taranto è al momento avvolto dai dubbi, anche se più per il direttore sportivo che non per il direttore generale. Lo riferisce il Corriere Romagna facendo il punto della situazione.

Capitolo allenatore

La sfida contro il Frosinone, non la più semplice sulla carta, è decisiva come doveva essere il derby contro il Modena per il tecnico Mignani. In caso di sconfitta l’esonero è quasi certo (al 99% scrive il quotidiano romagnolo), mentre un pareggio potrebbe allungare ancora la sua permanenza anche se servirà anche una prestazione di un certo livello. La proprietà statunitense infatti già dalla scorsa si aspettava una reazione più convincente e coraggiosa, mentre il direttore sportivo Fusco puntava a un’inversione di tendenza fatta di solidità difensiva, concentrazione feroce e dimostrazione di carattere. Cosa che in effetti è arrivata.

Capitolo dirigenza

Proprio il ds appare essere in bilico per il prossimo anno. Negli ultimi mesi infatti Fusco non ha nascosto alla proprietà il proprio malcontento per l’aver ritardato il via libera agli acquisti di gennaio e l’impressione è che, visto anche il contratto in scadenza, il suo destino sia altrove, lontano da Cesena. Diverso il discorso per Di Taranto che invece ha trovato l’accordo sulla parola per il rinnovo, probabilmente fino al 2028, con la firma che dovrebbe arrivare a breve.