Zaniolo: "A giugno non mi voleva nessuno, riconoscente all'Udinese. Mai stato da uno psicologo"

Nel corso della sua intervista con la Gazzetta dello Sport, il numero 10 dell'Udinese Nicolò Zaniolo ha parlato anche del suo rapporto con la società bianconera: "Riconoscenza totale. A giugno non mi voleva nessuno. Loro ci hanno creduto. Cercavano uno al posto di Thauvin. Pozzo e Nani sanno come lavorare. Con Nani c’è un bel rapporto. Udine mi ha accolto benissimo e sono felice di starci".

Alla domanda su una sua possibile permanenza a Udine anche di fronte a offerte irrinunciabili, considerando che il suo cartellino appartiene ancora al Galatasaray e che il riscatto è fissato a 10 milioni di euro, Zaniolo ha risposto ricordando con piacere l'esperienza in Turchia, dove ha vinto il titolo segnando anche una doppietta nel derby contro il Fenerbahçe. Tuttavia, il calciatore ha ribadito di non pensare a nient'altro se non alla sua realtà attuale, sottolineando come a Udine senta la piena fiducia dell'ambiente e si senta finalmente apprezzato come parte integrante di un progetto.

È mai stato da uno psicologo?

"No".