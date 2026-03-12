Focus TMW Tre gare in sette giorni in Serie B: la Carrarese può blindare la salvezza

Quella che si aprirà nel weekend sarà una settimana intensa con un altro turno infrasettimanale in Serie B prima della pausa per gli impegni delle nazionali che permetterà alle 20 squadre cadette di tirare un po' il fiato e prepararsi al meglio al rush finale. Tre sfide che potrebbero definire meglio gli obiettivi, sia in senso positivo sia in senso negativo, con una classifica che ancora tiene aperte le porte a molte possibilità.

Come arriva la Carrarese

Il momento della squadra toscana non è dei migliori, nelle ultime cinque gare sono arrivati infatti solo due punti che hanno fatto ripiombare la Carrarese in piena zona retrocessione anche a causa di una classifica che vede ben dieci squadre – metà campionato – racchiuse in appena nove punti. L’ultima vittoria risale addirittura a un mese e mezzo fa, a fine gennaio nel derby con l’Empoli. Serve dunque un cambio di rotta per non peggiorare le cose.

Calendario

La prima delle tre sfide in settimana per la Carrarese sarà in casa della Juve Stabia, altra squadra in calo rispetto a qualche mese fa che ha però l’ambizione di tenersi stretto un posto nei prossimi play off. Una sfida su un campo ostico e contro una squadra attrezzata per altri obiettivi che sarà l’antipasto in vista di due scontri diretti come quelli contro la Sampdoria in casa e il Bari in trasferta. Due gare da non sbagliare per non sprofondare ulteriormente in classifica e complicarsi la vita in vista della salvezza che, in caso di risultati positivi, potrebbe davvero essere a portata di mano.

Juve Stabia-Carrarese: 14/03 ore 15:00

Carrarese-Sampdoria 18/03 ore 20:00

Bari-Carrarese: 22/03 ore 15:00