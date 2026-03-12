Atalanta, valutazioni sugli over 30 a partire da giugno. Da Kolasinac a Zappacosta

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro dell'Atalanta, iniziando dai giocatori dotati di maggiore esperienza e leadership in questo gruppo, che andranno valutati e analizzati in base a ciò che hanno dato, a partire da giugno. Marten de Roon, Berat Djimsiti, Mario Pasalic, Davide Zappacosta e Sead Kolasinac sono tutti over 30 ma pienamente inseriti nel progetto.

Recordman di utilizzo al primo, secondo e terzo posto

De Roon, Zappacosta e Djimsiti, altra statistica, sono i primi tre giocatori di movimento per minuti trascorsi in campo. Giocatori centrali dunque. Come Kolasinac, la cui presenza porta l’alone di leadership che aiuta la squadra a reggere meglio ogni pressione, sottolinea oggi la rosea.

Marten de Roon, Berat Djimsiti e Mario Pasalic sono già nella storia del club: i tre sono infatti il 2°, il 3° e il 5° più presenti di sempre nella storia del club. De Roon, capitano, è a sole due lunghezze da Gianpaolo Bellini (435 a 433): potrebbe affiancarlo contro il Bayern e superarlo prima della sosta nella sfida contro il Verona.