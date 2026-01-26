Florenzi: "Roma straripante contro il Milan, si gioca il 3°-4° posto con Juventus e Napoli"

Il posticipo della domenica sera della 22^ giornata di Serie A finisce 1-1, all'Olimpico la Roma padrona di casa e il Milan si spartiscono i punti in palio, in una partita che si è sbloccata nel secondo tempo e che ha visto Pellegrini riprendere su calcio di rigore l'iniziale vantaggio ospite con De Winter.

Alessandro Florenzi, doppio ex sia della Roma che del Milan, ha così commentato i temi prevalenti della partita, dagli studi di Sky Sport: "Il primo tempo della Roma è stato devastante, è mancato veramente solo il gol. Maignan ha fatto 2-3 parate dal giocatore che è, che conosco bene. Nel primo tempo quello ha tenuto a galla il Milan, ma ho visto una Roma straripante".

Dove può arrivare la Roma? Prosegue e conclude così Florenzi nelle sue riflessioni: "L'obiettivo è molto chiaro dall'inizio ed è quello di entrare nelle prime quattro posizioni. Al momento dico che Roma, Juventus e Napoli si giocano il 3° e il 4° posto. Sono tutte lì. In questo momento il Napoli sembra un po' scarico, sono demotivati e nelle tre competizioni non è facile giocare. Sembrano quelli che ne hanno di meno, ma conosco bene chi hanno in panchina e difficilmente molleranno un centimetro".