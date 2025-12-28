TMW Avellino, su Lescano non solo i club di C. Arriva un'offerta dal Paraguay: riflessioni in corso

"Non c'è nulla, almeno per adesso, neppure per Lescano, che è un professionista, si sta allenando e sta facendo bene. Certamente, non sta giocando molto, ma vediamo come si evolverà il mercato, al momento è un nostro giocatore", così, lo scorso 23 dicembre, il Direttore Sportivo dell'Avellino Mario Aiello, che faceva il punto della situazione circa Facundo Lescano, arrivato in Irpinia a gennaio e ora oggetto del desiderio di svariati club soprattutto in Serie C.

Union Brescia e Salernitana non hanno fatto mistero di apprezzare il calciatore, ma non è scontato che il suo futuro sia ancora in Italia. Stando infatti a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, all'Avellino è pervenuta una lauta offerta - un milione di euro - da parte della società paraguaiana Olimpia Asunción, che milita nella massima serie calcistica locale; qualche tentennamento, però, da parte del giocatore e del suo entourage, che dovranno convincersi di questa proposta sudamericana.

Saranno quindi settimane calde quelle che si profilano per Lescano, che quest'anno sta oggettivamente trovando poco spazio tra le fila dei campani. Niente fretta di cessione, però, da parte degli stessi, ed ecco quindi che non è scontato che la situazione si risolva in breve tempo; anche perché si dovranno capire eventuali offerte concrete da parte dei club interessati.