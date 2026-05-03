Playoff Serie C, i risultati finali delle gare delle 20:00 e le qualificate alla 2ª fase a gironi

In attesa che termini la sfida tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro, che ha preso il via alle ore 20:45, ecco che si è delineato il quadro quasi completo del il primo turno della fase a gironi dei playoff di Serie C, che si è giocato interamente quest'oggi: nove gara quelle che si sono viste in campo, con le prime otto squadre che hanno staccato il pass per il turno successivo. A festeggiare sono state Cittadella, Lumezzane, Giana Erminio, Pianese, Pineto, Casarano, Crotone e Casertana.

Ricordiamo che quelle di oggi sono gare secche, che hanno premiato ovviamente la vincente o, dove è emersa parità, la formazione meglio classificata al termine della regular season; e gare secche saranno anche quelle del secondo turno, dove subentrano le quarte classificate di ogni raggruppamento (Lecco, Campobasso e Cosenza). Nessun sorteggio previsto, la migliore classificata delle 4 del girone sfiderà la peggiore classificata, mentre l'altro confronto sarà tra le due rimanenti; ancora gare da dentro o fuori, in casa della meglio piazzata, che passerà alla fase nazionale in caso qualora ci fosse parità al termine dei 90’ regolamentari.

Di seguito, però, il resoconto del turno odierno, poi anche gli accoppiamenti:

PLAYOFF SERIE C

PRIMO TURNO DELLA FASE A GIRONI (in maiuscolo le qualificate)

Girone A

CITTADELLA-Arzignano Valchiampo 2-2

12' e 18' Rabbi (C), 53' Nanni (A), 75' Bernardi (A)

LUMEZZANE-Alcione Milano 0-0

Trento-GIANA ERMINIO 1-2

4' Vitale (G), 65' Samele (G), 69' Chinetti (T)

Girone B

Già giocate

PIANESE-Ternana 1-1

59' Coccia (P), 65' [rig.] Pettinari (T)

PINETO-Gubbio 2-1

23' La Mantia (G), 48' D'Andrea (P), 77' Schirone (P)

Ora in campo (parziale)

Juventus Next Gen-Vis Pesaro 2-1

13' Pagnucco (J), 48' Faticanti (J), 53' Nicastro (V)

Girone C

CASERTANA-Atalanta U23 1-0

78' Saco

CROTONE-Audace Cerignola 1-1

52' Musso (C), 90'+2 [aut.] Groppelli (C)

Monopoli-CASARANO 0-2

13' Ferrara, 25' Grandolfo

SECONDO TURNO TURNO DELLA FASE A GIRONI (mercoledì 6 maggio)

Girone A

Lecco-Giana Erminio

Cittadella-Lumezzane

Girone B (da definire)

Se vince o pareggia la Juventus

Campobasso-Pineto

Juventus Next Gen-Pianese

Se vince la Vis Pesaro

Campobasso-Vis Pesaro

Pianese-Pineto

Girone C

Cosenza-Casarano

Casertana-Crotone

PRIMO TURNO NAZIONALE (and. domenica 10 maggio/rit. mercoledì 13 maggio)

Renate (Girone A), Ravenna (Girone B), Salernitana (Girone C), Potenza (vincitrice Coppa Italia)

SECONDO TURNO NAZIONALE (and. domenica 17 maggio/rit. mercoledì 20 maggio)

Union Brescia (Girone A), Ascoli (Girone B), Catania (Girone B)