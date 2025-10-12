Roma, Friedkin vuole tutto: il nuovo stadio modello Bayern, Zirkzee e la seconda squadra
Dan Friedkin immagina una Roma all’avanguardia, solida sul campo e forte fuori, capace di diventare un modello tra i top club europei. La priorità non è solo il campionato, ma un progetto ambizioso che punta in alto: nuovi investimenti, un’identità sostenibile, il rilancio del settore giovanile e un impianto moderno come fulcro del futuro, scrive quest'oggi La Gazzetta dello Sport.
Il presidente giallorosso ha confermato piena fiducia in Gasperini e nella squadra, attualmente in vetta alla classifica, ma guarda già oltre, a partire dal progetto del nuovo stadio a Pietralata potrebbe essere presentato entro 40 giorni, con l'obiettivo di farlo diventare un punto di riferimento come l'Allianz Arena per il Bayern Monaco.
Sul mercato, intanto, la Roma si prepara a intervenire a gennaio, soprattutto in attacco. A tal proposito il centravanti olandese del Manchester United Joshua Zirkzee è il nome in cima alla lista. Parallelamente, infine, si lavora alla creazione di una squadra Under 23 che giochi in Serie C, seguendo l'esempio di altri grandi club italiani.