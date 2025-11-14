Pro Vercelli, è addio con l'attaccante Gheza: risolto consensualmente il contratto
L'esterno offensivo Filippo Gheza non è più un giocatore della Pro Vercelli. Lo comunica il club piemontese con una nota sui propri canali ufficiali. Il giocatore, rientrato dal prestito semestrale alla Lucchese la scorsa estate, in questa stagione non era mai sceso in campo. Questo il comunicato:
"La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’attaccante Filippo Gheza, classe 2003.
Durante il suo percorso con il club, Filippo si è sempre contraddistinto per professionalità, impegno e disponibilità, dimostrando grande spirito di squadra e dedizione al lavoro quotidiano.
La società desidera ringraziare sinceramente Filippo per quanto fatto in questi anni e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera sportiva e personale".