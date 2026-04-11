Arzignano, Nanni carica i suoi: "Servono tre punti contro l'Inter U23 per lo slancio finale"
Alla vigilia della sfida contro l’Inter U23, l’attaccante dell’Arzignano Valchiampo Nicola Nanni ha parlato con determinazione degli obiettivi della squadra in questo momento decisivo della stagione.
“Andiamo a Monza con l’intenzione di portare a casa i tre punti”, ha dichiarato, sottolineando come le ambizioni personali siano strettamente legate a quelle del gruppo: “I miei obiettivi vanno di pari passo con quelli della squadra. Se faccio bene io, ne beneficia tutto il collettivo”.
Nanni ha poi evidenziato uno degli aspetti chiave dell’Arzignano: la forza del gruppo. “In questo ambiente la nostra vera arma è il collettivo. Questo ci aiuta tanto, soprattutto nei momenti più delicati”.
Guardando alla partita, l’attaccante si aspetta una gara equilibrata: “Affronteremo una squadra giovane e di qualità, un po’ come noi. Dovremo essere bravi a spostare gli episodi dalla nostra parte, sfruttando anche la nostra esperienza”.
Infine, uno sguardo al finale di stagione: “Una vittoria sarebbe fondamentale per darci lo slancio giusto nelle ultime due partite”, ha concluso.