Fiorentina, retroscena Cataldi: il mancato riscatto ha fatto storcere il naso, oggi è un rimpianto
Vigilia carica di significati al Franchi, dove domani sera Fiorentina e Lazio si troveranno di fronte in una sfida che racconta molto più della classifica. Due stagioni al di sotto delle aspettative per motivi diversi, ma con prospettive ancora aperte soprattutto per una delle due squadre: quella guidata da Vanoli, reduce dalla delusione europea maturata a Londra in Conference League e chiamata a un immediato riscatto per blindare la permanenza in categoria.
Dall’altra parte ci sarà la Lazio di Sarri, pronta a giocarsi le proprie carte anche grazie a chi conosce bene l’ambiente viola. Il riferimento è a Danilo Cataldi, protagonista di un curioso intreccio di mercato che torna d’attualità proprio alla vigilia del match. Il Corriere Fiorentino, infatti, dedica al centrocampista il taglio alto della prima pagina con un titolo eloquente: “Il rimpianto: Cataldi e quel riscatto mancato per 4 milioni, domani sfiderà i viola”. Un rimando chiaro alla scorsa stagione, quando il giocatore era in prestito a Firenze.
Nonostante gli infortuni, il suo contributo nella gestione Palladino fu giudicato importante, tanto da lasciare più di qualche dubbio sulla scelta di non esercitare il diritto di riscatto, fissato a una cifra considerata contenuta (circa 5 milioni). Un’occasione sfumata che oggi assume i contorni del rimpianto, anche alla luce del legame costruito dal giocatore con l’ambiente, rafforzato pure dal rapporto con Bove. Domani, però, non ci sarà spazio per la nostalgia: Cataldi torna da avversario.