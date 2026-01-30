Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Pro Vercelli, innesto di prospettiva a centrocampo: ecco Boufandar dalla Juventus

Pro Vercelli, innesto di prospettiva a centrocampo: ecco Boufandar dalla JuventusTUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 14:55Serie C
Tommaso Maschio

Prima esperienza fra i professionisti per il centrocampista Adam Boufandar che lascia così la Juventus, dove è cresciuto, dopo aver collezionato 56 presenze con la Primavera. Il giovane italo-marocchino è stato infatti ceduto a titolo definitivo alla Pro Vercelli. Questo il comunicato del club:

"La F.C. Pro Vercelli 1892 è lieta di annunciare l’acquisizione di Adam Boufandar, centrocampista centrale classe 2006, proveniente dalla Juventus. Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà alla società fino al 30 giugno 2028.

Cresciuto nel settore giovanile bianconero, Boufandar ha completato il proprio percorso di formazione arrivando a vestire la maglia della Primavera della Juventus, con cui ha collezionato 64 presenze complessive nelle ultime due stagioni tra campionato e UEFA Youth League, impreziosite da 5 gol e 4 assist.

A livello internazionale, il centrocampista vanta anche 17 presenze e 1 rete con le nazionali giovanili del Marocco, confermando il proprio profilo di assoluto interesse anche oltre i confini nazionali.

Centrocampista moderno, strutturato e dotato di importanti qualità tecniche, Adam Boufandar rappresenta un acquisto importante e di grande prospettiva per la Pro Vercelli, che continua così a investire su giovani talenti di valore internazionale.

La società accoglie con grande soddisfazione Adam Boufandar e gli augura le migliori fortune personali e sportive con la Bianca Casacca".

Articoli correlati
Juventus, rinnovo fino a giugno 2026 per il centrocampista Adam Boufandar Juventus, rinnovo fino a giugno 2026 per il centrocampista Adam Boufandar
Altre notizie Serie C
Pro Vercelli, innesto di prospettiva a centrocampo: ecco Boufandar dalla Juventus... UfficialePro Vercelli, innesto di prospettiva a centrocampo: ecco Boufandar dalla Juventus
Santaniello saluta definitivamente il Picerno. Le parti hanno risolto il contratto... UfficialeSantaniello saluta definitivamente il Picerno. Le parti hanno risolto il contratto in essere
Il Gubbio saluta Tommasini. Ha firmato con il Foggia: contratto fino al giugno 2028... UfficialeIl Gubbio saluta Tommasini. Ha firmato con il Foggia: contratto fino al giugno 2028
La Juventus Next Gen mette nel mirino Sina. Si tratterà a breve con l'Union Brescia... TMWLa Juventus Next Gen mette nel mirino Sina. Si tratterà a breve con l'Union Brescia
Cittadella, per un Cardinali che parte, c'è un Saro che arriva. Il comunicato UfficialeCittadella, per un Cardinali che parte, c'è un Saro che arriva. Il comunicato
Serie C, senti Zè Pedro del Cagliari: "Le U23 sono step importante per la formazione"... TMWSerie C, senti Zè Pedro del Cagliari: "Le U23 sono step importante per la formazione"
Vis Pesaro, è addio con il giovane Munari: il portiere passa al Tre Penne UfficialeVis Pesaro, è addio con il giovane Munari: il portiere passa al Tre Penne
Bra, rinforzo sulla fascia sinistra: preso il classe 2001 Lorenzo Milani UfficialeBra, rinforzo sulla fascia sinistra: preso il classe 2001 Lorenzo Milani
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Le più lette
1 Playoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta con il Dortmund
2 Gasperini su Gollini: "Non potevo più vederlo, ma a Roma l'ho ritrovato maturo e cresciuto"
3 Il Milan irrompe su Mateta: trattativa in chiusura. E Nkunku può andare in Turchia
4 Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
5 Il Cagliari, l'importanza di Pisacane, le parole su Palestra e il sogno Nazionale: Ze Pedro si racconta
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Calciomercato Atalanta, il Fenerbahce spinge forte per Lookman: decisiva la volontà del giocatore
Immagine top news n.1 Playoff Europa League, il Bologna pesca il Brann. L'andata il 19/02, ritorno al Dall'Ara il 26
Immagine top news n.2 Champions League, il sorteggio: Inter in Norvegia, Juventus col Galatasaray e Atalanta-BVB
Immagine top news n.3 Playoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta con il Dortmund
Immagine top news n.4 Kristjan Asllani può finalmente dire sì al Besiktas: l'albanese è atterrato a Istanbul. I dettagli
Immagine top news n.5 Ore calde per Mateta al Milan. Cosa serve per chiudere già a gennaio? Il punto
Immagine top news n.6 Champions, alle 12 il sorteggio: gli accoppiamenti delle italiane e tutto quello che c'è da sapere
Immagine top news n.7 Il Milan irrompe su Mateta: trattativa in chiusura. E Nkunku può andare in Turchia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.2 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
Immagine news podcast n.3 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
Immagine news podcast n.4 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Volpe: “Nessuna magia, la svolta della Latina nasce dal lavoro quotidiano”
Immagine news Serie A n.2 Napoli, di chi le colpe di questo fallimento? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Rampulla: "Juve, Kolo Muani di livello superiore. Napoli, su Conte dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Milan vuole anche un difensore: sondati Gimenez dell'Atletico e Disasi del Chelsea
Immagine news Serie A n.2 Roma, infortunio Dybala: circa 2 settimane di stop. Ecco quando può tornare a giocare
Immagine news Serie A n.3 Inter, Zanetti: "Dobbiamo essere protagonisti in Champions. Bodo? Non è più una sorpresa"
Immagine news Serie A n.4 Cagliari, Pisacane: "Mi ha colpito la fame di Raterink". E su Kilicsoy: "È come Palestra"
Immagine news Serie A n.5 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 23^ giornata di campionato
Immagine news Serie A n.6 Adesso c'è anche l'annuncio: Lovric passa dall'Udinese al Verona in prestito secco
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, passi avanti per Johnsen: pronti 3 anni e mezzo di contratto per il norvegese
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro, per Gonçalo Esteves contratto fino al 2028 con opzione. Il comunicato
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Gorgone: "Col Mantova dettagli decisivi. Sia noi che loro abbiamo bisogno di punti"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, Gregucci: "Testa allo Spezia. Mercato? Per le valutazioni aspettiamo lunedì"
Immagine news Serie B n.5 Anche lo Spezia punta Ambrosino: potrebbe arrivare al posto di Soleri
Immagine news Serie B n.6 Cesena, ecco l'erede di Adamo: in arrivo Corazza dal Bologna. Era al Pescara
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pro Vercelli, innesto di prospettiva a centrocampo: ecco Boufandar dalla Juventus
Immagine news Serie C n.2 Santaniello saluta definitivamente il Picerno. Le parti hanno risolto il contratto in essere
Immagine news Serie C n.3 Il Gubbio saluta Tommasini. Ha firmato con il Foggia: contratto fino al giugno 2028
Immagine news Serie C n.4 La Juventus Next Gen mette nel mirino Sina. Si tratterà a breve con l'Union Brescia
Immagine news Serie C n.5 Cittadella, per un Cardinali che parte, c'è un Saro che arriva. Il comunicato
Immagine news Serie C n.6 Serie C, senti Zè Pedro del Cagliari: "Le U23 sono step importante per la formazione"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Genoa, i biancocelesti non vincono all'Olimpico da novembre
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Panathinaikos Roma
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Panathinaikos-Roma, Gasperini vuole evitare i playoff
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma-Inter e Fiorentina-Juventus, queste le semifinali di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, la Juve batte 2-1 il Napoli e vola in semifinale
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, Bredgaard nel recupero manda la Fiorentina in semifinale. Milan eliminato
Immagine news Calcio femminile n.4 La Fiorentina Femminile omaggia Commisso: maglia e mazzo di fiori consegnati ai parenti
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: Stokic parte dal 1°. Severini torna titolare
Immagine news Calcio femminile n.6 Napoli Women, Brooks torna negli USA dopo sei mesi: giocherà col North Carolina Courage
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping