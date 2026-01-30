Pro Vercelli, innesto di prospettiva a centrocampo: ecco Boufandar dalla Juventus
Prima esperienza fra i professionisti per il centrocampista Adam Boufandar che lascia così la Juventus, dove è cresciuto, dopo aver collezionato 56 presenze con la Primavera. Il giovane italo-marocchino è stato infatti ceduto a titolo definitivo alla Pro Vercelli. Questo il comunicato del club:
"La F.C. Pro Vercelli 1892 è lieta di annunciare l’acquisizione di Adam Boufandar, centrocampista centrale classe 2006, proveniente dalla Juventus. Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà alla società fino al 30 giugno 2028.
Cresciuto nel settore giovanile bianconero, Boufandar ha completato il proprio percorso di formazione arrivando a vestire la maglia della Primavera della Juventus, con cui ha collezionato 64 presenze complessive nelle ultime due stagioni tra campionato e UEFA Youth League, impreziosite da 5 gol e 4 assist.
A livello internazionale, il centrocampista vanta anche 17 presenze e 1 rete con le nazionali giovanili del Marocco, confermando il proprio profilo di assoluto interesse anche oltre i confini nazionali.
Centrocampista moderno, strutturato e dotato di importanti qualità tecniche, Adam Boufandar rappresenta un acquisto importante e di grande prospettiva per la Pro Vercelli, che continua così a investire su giovani talenti di valore internazionale.
La società accoglie con grande soddisfazione Adam Boufandar e gli augura le migliori fortune personali e sportive con la Bianca Casacca".
