TMW Lecce, per Delle Monache si profila un prestito in C. Diversi club sondano l'esterno

Dopo una prima parte di stagione vissuta a Lecce, dove però non ha trovato molto spazio in un'annata non semplicissima per la compagine salentina, Marco Delle Monache è pronto a ripartire, perché difficilmente lo si vedrà anche in questa seconda parte di campionato con la maglia giallorossa. Stando infatti a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il classe 2005 è ambitissimo in Serie C, con diverse compagini che si sono fatte avanti, a cominciare dal Novara, alla ricerca di un attaccante per puntellare la rosa.

Il Lecce, però, non vuole privarsi totalmente del promettente esterno offensivo, adattabile anche al ruolo di seconda punta, e preferirebbe cederlo solo con la formula del prestito; saranno quindi ore calde per il giocatore, che rimane a ogni modo un elemento nel quale il club pugliese crede fermamente anche in ottica futura.

Non sono poi esclusi colpi di scena, con altri club pronti a farsi avanti.