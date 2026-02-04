Novara, Boveri sul mercato: "Non ci sembrava il caso di intervenire in maniera massiccia"

Arriva, attraverso le colonne de La Stampa, l'analisi di quanto fatto nella sessione di calciomercato invernale da parte del Novara da parte del direttore sportivo Federico Boveri.

"In estate avevamo già cambiato e investito tanto, ma purtroppo i moltissimi infortuni hanno rallentato la crescita complessiva della squadra. Anche il cambio di guida tecnica ha per forza di cose inciso su questo percorso, per cui non ci sembrava il caso di intervenire di nuovo in maniera massiccia. Inoltre dobbiamo ricordarci che fino a poche settimane fa eravamo in sovrannumero con un paio di giocatori fuori lista".

Spazio, poi, ad un pensiero sulla sfida del prossimi weekend contro l'Union Brescia: "I primi a essere delusi di avere sbagliato la partita con la Pro sono i nostri giocatori. Ai punti avremmo potuto anche pareggiare, visto che di fatto la gara è stata decisa da un episodio. Sotto il profilo dell’intensità però il gruppo è presente e va forte. Siamo ancora un cantiere aperto e mi aspetto nelle prossime settimane ulteriori passi avanti".