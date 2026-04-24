Bastoni al Barcellona? Braida approva: "Grande giocatore, insieme potrebbero vincere molto"

Ariedo Braida, ex dirigente tra le altre del Barcellona, ha rilasciato un'intervista al media arabo Eram News, commentando anche le indiscrezioni sul possibile futuro in Catalogna del difensore nerazzurro Alessandro Bastoni. Queste le sue parole in merito: "È difficile per me parlare, dopo aver lavorato per tanti anni al Milan, di un giocatore dell'Inter, ma a mio parere è un grande giocatore e uno dei pilastri della Nazionale italiana".

Secondo il veterano uomo mercato italiano, Bastoni sarebbe un'ottima aggiunta per un club come il Barça, ed è certo che il ventisettenne sarebbe destinato a continuare la sua striscia di successi qualora dovesse lasciare Milano per cimentarsi con il campionato spagnolo. "Il Barcellona è un grande club e penso che Bastoni potrebbe essere un buon acquisto e che potrebbe ottenere molti successi con i blaugrana".