Retroscena Matthaus: "Mi voleva la Juventus prima dell'Inter: mi convinse Trapattoni"

Matthaus: "Mi voleva la Juventus prima dell'Inter: mi convinse Trapattoni"

L'ex centrocampista dell'Inter, del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, Lothar Matthaus, ha parlato dal palco dell'Auditorium di Santa Chiara a Trento, nel corso del Festival dello Sport 2025. Nel suo intervento ha parlato anche del suo trasferimento in nerazzurro. Queste le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com.

Ci racconti perché hai scelto l'Inter?

"Trapattoni mi ha convinto. Non c'era solo l'Inter, ad esempio la Juventus era interessata a me, ce ne erano tantissime di squadre sulle mie tracce. Ma Trapattoni per me era quello che ha lottato davvero per avermi nella sua squadra. Con lui avevano lavorato Muller e Rummenigge e mi avevano parlato di lui ed ho deciso per questo di giocare nell'Inter".

Hai chiamato tuo figlio Milan...

"Non ci avevo minimamente pensato al calcio quando l'ho scelto (ride, n.d.r.). Non dorme con un vestito rossonero eh, mi piaceva semplicemente il nome. E preciso che gioca a calcio in una squadra con la maglia nerazzurra".