Inzaghi: "Questo Palermo più simile al mio Benevento che al Pisa. Speravo in questo inizio"

“Speravo si potesse partire così. La strada è ancora lunga, ma la squadra sta acquisendo credibilità. Se al primo giorno di ritiro mi avessero detto che avrei fatto questo percorso, sarei stato felice”. Il tecnico del Palermo Pippo Inzaghi intervistato da Tuttosport parla così dell’avvio di campionato spiegando che in estate avrebbe firmato per essere al secondo posto dopo sette giornate dicendosi convinto che in Sicilia costruirà qualcosa di importante anche grazie a una proprietà che è attrezzata per palcoscenici diversi e che non fa mancare nulla a lui e alla squadra.

Spazio poi alle similitudini con altre piazze come Benevento e Pisa in cui ha conquistato la Serie A: “Forse con il Benevento per la forza della squadra. A Pisa è stato diverso, ho sfruttato l’effetto sorpresa. Nessuno ci dava per favoriti, mi sono messo in testa di fare uno scherzetto a tutti e ci sono riuscito. - prosegue Inzaghi - Quando le altre hanno capito, era troppo tardi”.

In vista c’è la sfida contro il Modena capolista, una squadra che non sta sorprendendo per rendimento il tecnico rosanero che la accosta al suo Pisa dello scorso anno elogiandone il mercato estivo e la scelta di Andrea Sottil come allenatore.