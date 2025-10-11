Reggiana, le medie voto alla sosta di ottobre: il granata fa bene ai portieri. Vedi Motta

La sosta del campionato di Serie B in corso risulta essere il momento perfetto per fare un’analisi di quanto accaduto nelle prime sette giornate del torneo cadetto. Fra top e flop ecco il meglio e il peggio in casa Reggiana.

Fra i migliori cinque elementi della rosa di Davide Dionigi, così come nelle due ultime due stagioni è toccato a Bardi, spicca oggi il portiere titolare: Edoardo Motta. Bene anche alcuni elementi d’esperienza come Girma, Portanova e Marras. Così come il 2001 Elaysi Tavsan arrivato dall’Hellas Verona.

In negativo, invece, spicca il rendimento di un altro acquisto estivo. Matteo Rover che dopo l’ottimo rendimento messo a referto a Bolzano ancora pare faticare ad ambientarsi in Emilia. Lo stesso sembra valere per gli ex Brescia Bertagnoli e Papetti. Infine Gondo: per un centravanti un solo gol all’attivo è troppo poco.

* Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze.

TOP5

1. Motta (Reggiana) 6.43 (7)

2. Girma (Reggiana) 6.38 (4)

3. Tavsan (Reggiana) 6.30 (5)

4. Portanova (Reggiana) 6.29 (7)

5. Marras (Reggiana) 6.21 (7)

1. Rover (Reggiana) 5.58 (6)

2. Bonetti (Reggiana) 5.60 (5)

3. Bertagnoli (Reggiana) 5.67 (6)

4. Papetti (Reggiana) 5.71 (7)

5. Gondo (Reggiana) 6.00 (5)