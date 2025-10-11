Pjanic chiama la Serie A: "L'Italia è la mia seconda casa, non escludo di tornare a gennaio"

Miralem Pjanic chiama l'Italia. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il 35enne centrocampista bosniaco - attualmente svincolato - ha ammesso la possibilità di tornare a giocare in Serie A a gennaio. Queste le sue dichiarazioni in merito: "L’Italia è la mia seconda casa. Non c’è ancora nulla di concreto, ma non escludo un ritorno in Serie A già a gennaio. Voglio ancora giocare".

L'ex Roma e Juve ha indicato poi la sua favorita per lo scudetto: "Dico il Napoli. Si è rinforzato e ha Antonio Conte in panchina. Anche la Juventus e il Milan saranno protagoniste: le loro squadre sono sempre competitive. Ovviamente ci sono anche l’Inter e, perché no, la Roma, che può dire la sua nella lotta al vertice”.

Infine, una battuta sui suoi giallorossi: "La Roma ha le carte in regola per restare in alto, ma ora arriva la parte più difficile: mantenere il ritmo nel lungo termine. Sarà fondamentale l’esperienza dei senatori, perché i momenti duri arriveranno, com’è normale. Mi auguro davvero che la Roma possa festeggiare a fine stagione: vincere all’Olimpico è qualcosa di speciale". E sul centrocampista Manu Koné: "Lo conoscevo già da tempo e l’avevo consigliato al Marsiglia. È un giocatore forte, attorno a cui si può costruire un progetto importante".