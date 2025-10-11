TMW La top 3 di Ibra: "Zlatan, Ibra e Ibrahimovic". Poi fa il serio: "Ronaldo, Maradona e Messi"

Senior Advisor della proprietà del Milan di RedBird, Zlatan Ibrahimovic ha parlato dal palco dell'Auditorium di Santa Chiara di Trento nel corso del Festival di Trento. Questa la sua top 3 di tutti i tempi, raccolta da TMW:

La top 3 di tutti i tempi?

"Zlatan, Ibra e Ibrahimovic".

Senza di te, chi sono i 3 più forti di sempre?

"Ronaldo il Fenomeno era il calcio. Quando guardi certi calciatori e il giorno dopo vai in campo per cercare di ripetere cosa fanno, allora sono giocatori differenti. Secondo? Maradona, un giocatore vero, con cuore, emozione, non cercava di essere perfetto, ma era sé stesso. Come terzo metto Messi per quello che ha vinto. Non so chi manchi, magari Maldini".

Le parole che scegli per i tre capitoli al Milan?

"La prima volta che sono arrivato, il Milan mi ha dato felicità, che mi serviva dopo il Barcellona. Galliani è arrivato, poi è arrivata la chiamata da Berlusconi. Poi purtroppo ho lasciato, ma non è stata una scelta mia. La seconda volta che arrivato al Milan è diventato amore. L'ultima giornata allo Stadio è stata indimenticabile, tutta programmata da altri e io dissi loro che non volevo sapere niente. Siamo cresciuti insieme io e il Milan, vincendo nonostante nessuno potesse pensare nemmeno che fossimo fra le top-4. Il primo giorno che sono tornato però lo avevo detto che avrei riportato il Milan in alto. Per questo terzo capitolo la parola che scelgo è 'Storia'".

