Sampdoria, le medie voto alla sosta di ottobre: finalmente Pafundi! Per il resto poco o nulla
La sosta del campionato di Serie B in corso risulta essere il momento perfetto per fare un’analisi di quanto accaduto nelle prime sette giornate del torneo cadetto. Fra top e flop ecco il meglio e il peggio in casa Sampdoria.
Fra i migliori elementi della rosa di Massimo Donati, spicca un nome su tutti: Simone Pafundi. Dopo tanto girovagare il talento di proprietà dell’Udinese sembra aver trovato il palcoscenico adatto a dimostrare il suo talento. Per il poco o nulla considerando che il terzo elemento con la media voto migliore è l’ex Como, Abildgaard, è già sotto la sufficienza.
* Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze.
TOP5
1. Pafundi (Sampdoria) 6.25 (6)
2. Bellemo (Sampdoria) 6.13 (4)
3. Abildgaard (Sampdoria) 5.93 (7)
4. Hadzikadunic (Sampdoria) 5.88 (4)
5. Coda (Sampdoria) 5.83 (6)
FLOP5
1. Cherubini (Sampdoria) 5.20 (5)
2. Henderson (Sampdoria) 5.36 (7)
3. Cuni (Sampdoria) 5.42 (6)
4. Ioannou (Sampdoria) 5.50 (4)
5. Vulikic (Sampdoria) 5.58 (6)