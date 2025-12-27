Pescara, Letizia: "Negati due rigori eclatanti su Cangiano e Caligara"

Dopo il ko del ‘Picco’ contro lo Spezia, Gaetano Letizia, difensore del Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i microfoni di Rete8:

“Abbiamo fatto un grande secondo tempo, purtroppo è andata male. Potevamo perderla o vincerla ma noi ci siamo, ci credo tanto al raggiungimento del nostro obiettivo. Stacchiamo 4-5 giorni e torniamo carichi.

Penso che ci siano 2 rigori eclatanti su Cangiano e Caligara, non sto qui a protestare contro l’arbitro perché noi facciamo ei sacrifici, così come li fanno anche gli arbitri, ma devono stare molto attenti. Esiste il VAR e fare qualcosa, così è difficile. Se continuiamo così non ci daranno mai rigori, pensiamo solo a fare bene, stiamo sul pezzo e lo stiamo dimostrando. Dobbiamo riprenderci e tornare forti come stiamo facendo ora.

Mercato? Ad oggi Letizia resterà a Pescara con il raggiungimento della salvezza, a fine anno ne parleremo. Questa è una promessa”.