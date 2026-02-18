Costacurta: "Non voglio difendere l'Inter, ma quello visto in Norvegia non è calcio"
Alessandro Costacurta ha parlato a Sky Sport della sconfitta dell'Inter in casa del Bodo/Glimt, sul terreno sintetico fortemente rovinato dalle ingenti nevicate dei giorni scorsi: "Non voglio difendere l'Inter, ma questo non è calcio, è un altro sport. Hanno perso anche Manchester City e Atletico Madrid… "
Cosa portare via da questa partita?
"Non ci penserei troppo… Sono state tre partite strane per una serie di motivi, anche se è da un po' che stiamo dicendo che ci sono squadre più forti, che hanno ritmi diversi. Per quel che riguarda stasera, continuo a dire che il campo è troppo diverso. Anche la Juventus ci ha vinto, ma in quel momento loro erano a fine stagione".
