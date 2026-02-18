Milan, Allegri spiega il rosso: "Fabregas ha trattenuto Saelemaekers. Sono dovuto andare lì"

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato a Sky Sport dopo l'1-1 contro il Como:

Guarda il -7 dall'Inter o il +8 sulla quinta?

"Il +8 dalla quinta, un passettino alla volta anche perché l'Inter sta facendo numeri impressionanti. Noi dobbiamo allontanarci il più possibile dalla quinta, poi nel calcio non si sa mai. Il primo tempo è stato molto noioso, solo un errore ha cambiato la partita. Poi i ragazzi sono stati bravi a riprenderla, poi nel finale siamo stati un po' troppo nevrotici, frettolosi. I ragazzi stanno facendo cose importanti e stiamo recuperando giocatori importanti, serve fiducia in ciò che stiamo facendo".

Fabregas?

"Saelemaekers in quel momento era stato trattenuto da Fabregas, poi un altro è entrato in campo… Quindi sono dovuto andare lì. E' una cosa che finisce lì".

Come ha visto il suo Milan?

"Abbiamo avuto alcune possibilità, però oggi mancando anche due mezzali come caratteristiche di inserimento diventava più difficile. Io credo che sullo 0-0 ci siano state 2-3 situazioni dove tecnicamente abbiamo sbagliato scelte di passaggio. Poi la partita è cambiata, nel secondo tempo con un po' più di lucidità potevamo sfruttare tutto meglio, è una questione di tempi d'inserimento e dobbiamo migliorare".

La partita di andata era stata studiata?

"A Como eravamo stati disordinati, concedendo grandi contropiedi. ".