Milan, Allegri spiega il rosso: "Fabregas ha trattenuto Saelemaekers. Sono dovuto andare lì"

Milan, Allegri spiega il rosso: "Fabregas ha trattenuto Saelemaekers. Sono dovuto andare lì"
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
ieri alle 23:48Serie A
Simone Bernabei

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato a Sky Sport dopo l'1-1 contro il Como:

Guarda il -7 dall'Inter o il +8 sulla quinta?
"Il +8 dalla quinta, un passettino alla volta anche perché l'Inter sta facendo numeri impressionanti. Noi dobbiamo allontanarci il più possibile dalla quinta, poi nel calcio non si sa mai. Il primo tempo è stato molto noioso, solo un errore ha cambiato la partita. Poi i ragazzi sono stati bravi a riprenderla, poi nel finale siamo stati un po' troppo nevrotici, frettolosi. I ragazzi stanno facendo cose importanti e stiamo recuperando giocatori importanti, serve fiducia in ciò che stiamo facendo".

Fabregas?
"Saelemaekers in quel momento era stato trattenuto da Fabregas, poi un altro è entrato in campo… Quindi sono dovuto andare lì. E' una cosa che finisce lì".

Come ha visto il suo Milan?
"Abbiamo avuto alcune possibilità, però oggi mancando anche due mezzali come caratteristiche di inserimento diventava più difficile. Io credo che sullo 0-0 ci siano state 2-3 situazioni dove tecnicamente abbiamo sbagliato scelte di passaggio. Poi la partita è cambiata, nel secondo tempo con un po' più di lucidità potevamo sfruttare tutto meglio, è una questione di tempi d'inserimento e dobbiamo migliorare".

La partita di andata era stata studiata?
"A Como eravamo stati disordinati, concedendo grandi contropiedi. ".

Milan, Allegri: "Non possiamo vincerle tutte e l'Inter sta viaggiando con numeri importanti"
Allegri litiga con Fabregas. Poi arriva in conferenza: "Bisogna essere rispettosi!"
Furiosa lite Allegri-Fabregas: "Sei un coglione, un bambino che ha iniziato ad allenare ora"
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 febbraio
Fiorentina, Vanoli: "Fortini influenzato dal mercato. In allenamento l'ho 'massacrato'"
Milan, Bartesaghi: "Punto importante, dobbiamo stare sempre uniti e pensare a noi stessi"
Stadio Flaminio, Ass. Onorato: "Documentazione Lazio completa, ora parola agli uffici"
Bologna meglio in trasferta che in casa? Italiano: "Nel calcio esiste il frutto del caso"
Sassuolo, Nzola: "Il razzismo c'è dappertutto, anche nel calcio. Ma non mi scalfisce"
Inter, Darmian: "Sconfitta pesante, ma per la qualificazione è ancora tutto aperto"
Inter, Pio Esposito: "Spero Lautaro non abbia niente. Non siamo riusciti a buttarla dentro"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa di Manna e dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa di Manna e dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Bodo/Glimt, Knutsen: "Buona gara, ma non perfetta. Siamo stati un po' fortunati"
Inter, Darmian: "Sconfitta pesante, ma per la qualificazione è ancora tutto aperto"
19 febbraio 1995, la Lazio umilia il Milan di Capello. Tripletta di Signori, anzi no
Milan-Como tra errori dei portieri e alta tensione. Volano gli stracci tra Allegri e Fabregas
Champions League, il tabellone provvisorio in vista delle sfide di ritorno
Una brutta ripresa vale il ko in Champions: Inter gelata a Bodo. E Lautaro preoccupa Chivu
Milan-Como tra errori dei portieri e alta tensione. Volano gli stracci tra Allegri e Fabregas
Furiosa lite Allegri-Fabregas: "Sei un coglione, un bambino che ha iniziato ad allenare ora"
Classifica Serie A, la fuga dell'Inter resta chiara. Il Como riprende l'Atalanta
Disfatta totale in Champions League. L'incubo zero italiane agli ottavi di finale è dietro l'angolo
Il Bodo/Glimt si conferma ammazza-grandi: l'Inter affonda nella ripresa e perde 3-1
Il Milan sbatte sul Como, al Meazza (e non a Perth) finisce 1-1. Per la gioia dell'Inter
Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
Milanese: "Catania, stasera è una partita decisiva per la stagione. Il Perugia deve evitare i playout"
Zazzaroni: "Juve, mercato fallimentare. Totti? La Roma non può farne a meno..."
Braglia: "Milan, serve vincere col Como. Inter, quelle di Bastoni non sono scuse"
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 febbraio
Fiorentina, Vanoli: "Fortini influenzato dal mercato. In allenamento l'ho 'massacrato'"
Milan, Bartesaghi: "Punto importante, dobbiamo stare sempre uniti e pensare a noi stessi"
Stadio Flaminio, Ass. Onorato: "Documentazione Lazio completa, ora parola agli uffici"
Bologna meglio in trasferta che in casa? Italiano: "Nel calcio esiste il frutto del caso"
Sassuolo, Nzola: "Il razzismo c'è dappertutto, anche nel calcio. Ma non mi scalfisce"
Samp, Viti è tornato in gruppo. Ma al rientro dal campo ha trovato la casa svaligiata dai ladri
Samp, Esposito, Viti e Depaoli tornano in gruppo. Si ferma Hadzikadunic: sintomi influenzali
Virtus Entella-Catanzaro, da Chiappella ad Aquilani: Tirelli racconta i due allenatori
Un 50° dolceamaro per Guido Pagliuca: nel giorno del compleanno sfuma il ritorno in panchina
Padova, Caprari si presenta: "Sono qui per ritrovare il sorriso in campo"
Ballardini torna in panchina. Come può cambiare l'Avellino con il nuovo allenatore
Catania-Trapani, granata ko. Aronica: "Con 17 volti nuovi dal mercato non è semplice"
Il Catania batte il Trapani e tiene vivo il campionato. Toscano: "Complimenti ai miei ragazzi"
Recupero 25ª giornata Serie C, Girone C: il Catania batte il Trapani. La classifica aggiornata
Recupero 25ª giornata Serie C, Girone C: all'intervallo Catania avanti 2-0 sul Trapani
Il Comune di Rimini assume formalmente la custodia dei trofei del Rimini Football Club
Alla ricerca della vittoria perduta. Pazienza riparte dal Foggia per riassaporare i tre punti
Pronostico Jagiellonia-Fiorentina, viola a caccia degli ottavi anche con il turnover
Pronostico Brann-Bologna, i rossoblù cercano conferme anche in Europa
Pronostico Bodo/Glimt-Inter, Chivu cerca la settima vittoria consecutiva nel gelo norvegese
Real Madrid e Arsenal conquistano i derby nei quarti. I risultati di Women's Champions League
Hacken ed Eintracht in scioltezza, i risultati dei quarti di finale di Women's Europa Cup
Juventus Women, Canzi: "Contro il Wolfsburg una delle gare più importanti degli ultimi anni"
Italia femminile, inizia il cammino verso il Mondiale: 27 convocate per le sfide con Svezia e Danimarca
Serie A Women sensibilizza sull'HPV. Gravina: "Rafforzati i principi e la visione di Federazione"
Juventus, ecco il club che sta trattando il prestito di Girelli: è il Bay FC di San José
