Lutto per il tecnico dell'Inter femminile Giampiero Piovani, è morto il padre

Con un lungo e commovente post su Instagram, l'ex attaccante del Cagliari, Giampiero Piovani, ha annunciato la scomparsa del caro papà: "Ciao Papà… Anche te come la mamma te ne sei andato in silenzio senza fare nessun rumore… Sei stato un punto di riferimento importante per la nostra famiglia e mi ricordo ancora quando mi dicevi di ascoltare i consigli del Nonno perché lui era un saggio e una fonte di energia proprio come lo sei stato te…Eri sempre pronto ad aiutarci e sostenerci nei momenti di difficoltà e quando alzavamo un po’ la cresta i tuoi rimproveri ( costruttivi) ci facevano tornare sulla terra… Con grande Amore posso dire di avere avuto un esempio da seguire… Ora guidaci da lassù e salutami la mamma e se dovessi giocare a carte con qualcuno falli arrabbiare come facevi arrabbiare me… Ti vorrò sempre un mondo di bene avunque tu sia R.I.P. Papà fai buon viaggio".

Chi è Giampiero Piovani:

Gianpiero Piovani è nato a Orzinuovi il 12 giugno 1968. Fin da piccolo nei suoi pensieri c’è sempre stato il calcio. E il destino lo porta, dopo la gavetta nel settore giovanile, ad esordire con la maglia del Brescia in Serie A, sfidando il Napoli di Maradona. Un inizio indimenticabile. Era il 14 settembre del 1986.

Attaccante rapido e tecnico, trascorre la sua carriera principalmente tra Serie A e Serie B, diventando una bandiera del Piacenza in cui gioca per undici stagioni. La sua vita da allenatore lo vede nel 2017-18 andare ad un passo dallo Scudetto con il Brescia femminile: sarà lo spareggio perso contro la Juventus ai rigori a negargli la gioia del primo titolo. Annata che però lo vede alzare al cielo la Supercoppa Italiana vinta contro la Fiorentina. Nelle sei stagioni successive resta sempre nella Serie A femminile, guidando il Sassuolo.

Il 6 luglio 2024, Piovani venne annunciato come nuovo allenatore dell'Inter femminile, prendendo il posto di Rita Guarino e firmando un contratto biennale.