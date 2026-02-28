Serie C, prosegue la 29ª giornata: importante successo del Brescia contro il Lecco

GIRONE A

Il sabato del Girone A di Serie C si è aperto con due vittorie in trasferta per Vicenza, che consolida la vetta della classifica, e del Rentate, che si sono imposti rispettivamente sul campo di Albinoleffe e Dolomiti Bellunesi. Vittoria casalinga invece per l'Union Brescia, che ha fatto suo il match di alta classifica contro il Lecco consolidando il secondo poso in classifica.

GIRONE B

Il Girone B si è aperto con il successo casalingo del Forlì, che si è imposto per 2-0 contro la Torres.

GIRONE C

E' un doppio 2-0 quello maturato nel Girone C. Vittoria casalinga della Cavese contro l'Audace Cerignola, mentre l'Atalanta Under 23 si è imposta a domicilio sul campo del Trapani.

Di seguito il programma completo e le classifiche:

SERIE C, 29ª GIORNATA

GIRONE A

Venerdì 27 febbraio

Arzignano Valchiampo – Novara 1-1

45’+1’ rig. Bernardi, 90’+3’ Valdes (N)

Cittadella - Ospitaletto Franciacorta 2-2

7’ e 54’ Rabbi (C), 9’ Bertoli (O), 68’ Gobbi (O)

Giana Erminio - Pro Vercelli 1-0

65’ Samele

Pergolettese – Triestina 2-0

19’ aut. Anzolin, 49’ Tremolada

Sabato 28 febbraio

Albinoleffe - L.R. Vicenza 0-1

54' Morra (V)

Dolomiti Bellunesi - Renate 0-3

19' Delcarro (R), 38' Anelli (R), 80' Ruiz Giraldo (R)

Union Brescia - Lecco 3-1

43' Balestrero (B), 54' Marras (B), 61' Cazzadori (B), 90'+5 Marrone (L)

Ore 17.30 – Pro Patria - Virtus Verona

Ore 17.30 – Trento - Lumezzane

Ore 20.30 – Inter U23 - Alcione Milano

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - L.R. Vicenza 72, Brescia 56, Lecco 50, Renate 48, Trento 47*, Alcione Milano 46*, Cittadella 46, Inter U23 40*, Lumezzane 39*, Giana Erminio 38, Pro Vercelli 38, Novara 36, AlbinoLeffe 34, Ospitaletto 33, Arzignano 31, Pergolettese 29, Dolomiti Bellunesi 29,Virtus Verona 20*, Pro Patria 16*, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

* una gara in meno

GIRONE B

Sabato 28 febbraio

Forlì - Torres

26' e 45'+2 Franzolini (F)

Ore 17.30 – Perugia - Pineto

Ore 20.30 – Ascoli - Carpi

Ore 20.30 – Sambenedettese - Livorno

Domenica 1° marzo

Ore 14.30 – Bra - Pianese

Ore 14.30 – Vis Pesaro - Pontedera

Ore 17.30 – Arezzo - Ravenna (Diretta Rai Play)

Ore 17.30 – Guidonia Montecelio - Gubbio

Ore 17.30 – Ternana - Campobasso

Riposa – Juventus Next Gen

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 62*, Ravenna 55, Ascoli 53, Ternana 39*, Campobasso 39, Juventus Next Gen 39, Pianese 38, Pineto 36*, Livorno 34, Gubbio 33*, Forlì 33, Vis Pesaro 32*, Carpi 32, Guidonia Montecelio 32*, Bra 25, Torres 25**, Perugia 24*, Sambenedettese 24, Pontedera 17*

N.B. - *una gara in meno; **una gara in più

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Sabato 28 febbraio

Cavese - Audace Cerignola 2-0

51' Munari, 66' Macchi

Trapani - Atalanta U23 0-2

28' Manzoni, 81' Cissé

Ore 17.30 – Picerno - Team Altamura

Ore 17.30 – Foggia - Casarano

Domenica 1° marzo

Ore 12.30 – Potenza - Benevento

Ore 12.30 – Siracusa - Casertana

Ore 14.30 – Cosenza - Sorrento

Ore 14.30 – Giugliano - Latina

Ore 14.30 – Monopoli - Crotone

Ore 14.30 – Salernitana - Catania

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 64, Catania 59, Salernitana 50, Cosenza 47, Casertana 46, Crotone 44, Monopoli 43, Audace Cerignola 42*, Potenza 37, Casarano 36, Team Altamura 36, Atalanta U23 34*, Sorrento 33, Cavese 31*, Picerno 29, Trapani 28*, Latina 28, Giugliano 24, Foggia 22, Siracusa 17

*Una gara in più

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva