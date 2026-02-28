Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, prosegue la 29ª giornata: importante successo del Brescia contro il Lecco

Serie C, prosegue la 29ª giornata: importante successo del Brescia contro il LeccoTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Niccolò Righi
Oggi alle 16:49Serie C
Niccolò Righi

GIRONE A
Il sabato del Girone A di Serie C si è aperto con due vittorie in trasferta per Vicenza, che consolida la vetta della classifica, e del Rentate, che si sono imposti rispettivamente sul campo di Albinoleffe e Dolomiti Bellunesi. Vittoria casalinga invece per l'Union Brescia, che ha fatto suo il match di alta classifica contro il Lecco consolidando il secondo poso in classifica.

GIRONE B
Il Girone B si è aperto con il successo casalingo del Forlì, che si è imposto per 2-0 contro la Torres.

GIRONE C
E' un doppio 2-0 quello maturato nel Girone C. Vittoria casalinga della Cavese contro l'Audace Cerignola, mentre l'Atalanta Under 23 si è imposta a domicilio sul campo del Trapani.

Di seguito il programma completo e le classifiche:

SERIE C, 29ª GIORNATA
GIRONE A
Venerdì 27 febbraio
Arzignano Valchiampo – Novara 1-1
45’+1’ rig. Bernardi, 90’+3’ Valdes (N)
Cittadella - Ospitaletto Franciacorta 2-2
7’ e 54’ Rabbi (C), 9’ Bertoli (O), 68’ Gobbi (O)
Giana Erminio - Pro Vercelli 1-0
65’ Samele
Pergolettese – Triestina 2-0
19’ aut. Anzolin, 49’ Tremolada
Sabato 28 febbraio
Albinoleffe - L.R. Vicenza 0-1
54' Morra (V)
Dolomiti Bellunesi - Renate 0-3
19' Delcarro (R), 38' Anelli (R), 80' Ruiz Giraldo (R)
Union Brescia - Lecco 3-1
43' Balestrero (B), 54' Marras (B), 61' Cazzadori (B), 90'+5 Marrone (L)
Ore 17.30 – Pro Patria - Virtus Verona
Ore 17.30 – Trento - Lumezzane
Ore 20.30 – Inter U23 - Alcione Milano

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - L.R. Vicenza 72, Brescia 56, Lecco 50, Renate 48, Trento 47*, Alcione Milano 46*, Cittadella 46, Inter U23 40*, Lumezzane 39*, Giana Erminio 38, Pro Vercelli 38, Novara 36, AlbinoLeffe 34, Ospitaletto 33, Arzignano 31, Pergolettese 29, Dolomiti Bellunesi 29,Virtus Verona 20*, Pro Patria 16*, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
* una gara in meno

GIRONE B
Sabato 28 febbraio
Forlì - Torres
26' e 45'+2 Franzolini (F)
Ore 17.30 – Perugia - Pineto
Ore 20.30 – Ascoli - Carpi
Ore 20.30 – Sambenedettese - Livorno
Domenica 1° marzo
Ore 14.30 – Bra - Pianese
Ore 14.30 – Vis Pesaro - Pontedera
Ore 17.30 – Arezzo - Ravenna (Diretta Rai Play)
Ore 17.30 – Guidonia Montecelio - Gubbio
Ore 17.30 – Ternana - Campobasso
Riposa – Juventus Next Gen

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 62*, Ravenna 55, Ascoli 53, Ternana 39*, Campobasso 39, Juventus Next Gen 39, Pianese 38, Pineto 36*, Livorno 34, Gubbio 33*, Forlì 33, Vis Pesaro 32*, Carpi 32, Guidonia Montecelio 32*, Bra 25, Torres 25**, Perugia 24*, Sambenedettese 24, Pontedera 17*

N.B. - *una gara in meno; **una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Sabato 28 febbraio
Cavese - Audace Cerignola 2-0
51' Munari, 66' Macchi
Trapani - Atalanta U23 0-2
28' Manzoni, 81' Cissé
Ore 17.30 – Picerno - Team Altamura
Ore 17.30 – Foggia - Casarano
Domenica 1° marzo
Ore 12.30 – Potenza - Benevento
Ore 12.30 – Siracusa - Casertana
Ore 14.30 – Cosenza - Sorrento
Ore 14.30 – Giugliano - Latina
Ore 14.30 – Monopoli - Crotone
Ore 14.30 – Salernitana - Catania

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 64, Catania 59, Salernitana 50, Cosenza 47, Casertana 46, Crotone 44, Monopoli 43, Audace Cerignola 42*, Potenza 37, Casarano 36, Team Altamura 36, Atalanta U23 34*, Sorrento 33, Cavese 31*, Picerno 29, Trapani 28*, Latina 28, Giugliano 24, Foggia 22, Siracusa 17

*Una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Serie C, prosegue la 29ª giornata: si chiude il Girone A. In campo Ascoli, Perugia... Serie C, prosegue la 29ª giornata: si chiude il Girone A. In campo Ascoli, Perugia e Trapani
Serie C, Rabbi non basta al Cittadella. Colpo salvezza della Pergolettese: Triestina... Serie C, Rabbi non basta al Cittadella. Colpo salvezza della Pergolettese: Triestina ko
Fontana: "Vicenza ormai certo della B. Gallo dà metodologia, mentalità e carattere"... Fontana: "Vicenza ormai certo della B. Gallo dà metodologia, mentalità e carattere"
Altre notizie Serie C
Serie C, prosegue la 29ª giornata: importante successo del Brescia contro il Lecco... Serie C, prosegue la 29ª giornata: importante successo del Brescia contro il Lecco
Ospitaletto, Gobbi: "Il gol lo inseguivo da tanto. Ora non voglio fermarmi qui" Ospitaletto, Gobbi: "Il gol lo inseguivo da tanto. Ora non voglio fermarmi qui"
Pontedera, Braglia verso la Vis Pesaro: "Ci credo: vedo segnali importanti dai ragazzi"... Pontedera, Braglia verso la Vis Pesaro: "Ci credo: vedo segnali importanti dai ragazzi"
Giana Erminio, Espinal: "Sognavo una vittoria di gruppo, è più bella la realtà del... Giana Erminio, Espinal: "Sognavo una vittoria di gruppo, è più bella la realtà del sogno"
Pergolettese, Tremolada: "C'era bisogno di una svolta, ma non abbiamo fatto ancora... Pergolettese, Tremolada: "C'era bisogno di una svolta, ma non abbiamo fatto ancora niente"
Salernitana-Catania, i convocati di Cosmi: assenti Inglese, Carriero, Brancolini... Salernitana-Catania, i convocati di Cosmi: assenti Inglese, Carriero, Brancolini e Boncori
Pergolettese, Tacchinardi: "Prova di maturità fantastica e faccio i complimenti ai... Pergolettese, Tacchinardi: "Prova di maturità fantastica e faccio i complimenti ai ragazzi"
Catania, Toscano: "Salernitana costruita per stare al vertice, serve convinzione... Catania, Toscano: "Salernitana costruita per stare al vertice, serve convinzione e fiducia"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Le più lette
1 Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
2 Roma-Juventus, le probabili formazioni: Dybala recupera e gioca, torna titolare anche Bremer
3 Inter-Genoa, le probabili formazioni: Bonny accanto a Thuram, De Rossi si affida a Baldanzi
4 Torino-Lazio, le probabili formazioni: D'Aversa all'esordio punta sul tandem Simeone-Zapata
5 Verona-Napoli, le probabili formazioni: Conte ancora senza McTominay e Anguissa
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, Allegri: "Io via? C'è sintonia con la società. Martedì eravamo rintronati"
Immagine top news n.1 Niente più casi come Kalulu in Inter-Juve. Come cambia il protocollo VAR con le 3 modifiche IFAB
Immagine top news n.2 Protocollo VAR, simulazioni e perdite di tempo. Ecco le nuove regole dell'IFAB: si parte dal Mondiale
Immagine top news n.3 La Roma ospita la Juve con 4 punti di vantaggio. Gasperini: "Ma si deciderà tutto molto più avanti"
Immagine top news n.4 Torino, confronto fra tifosi e giocatori. Il messaggio? Salvarsi prima del derby con la Juve
Immagine top news n.5 Oggi si riunisce l'IFAB, che ha recepito il messaggio: lotta a perdite di tempo e simulatori
Immagine top news n.6 Serie A, le probabili formazioni di tutte le gare valide per il 27° turno di Serie A
Immagine top news n.7 Champions League, il tabellone e tutto quello che c'è da sapere sul percorso dell'Atalanta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
Immagine news podcast n.2 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
Immagine news podcast n.3 Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter?
Immagine news podcast n.4 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma-Juve, una sfida decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Juve, dopo la Champions sarà dura contrastare questa Roma"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Roma favorita con la Juve. Inter, più difficile col Genoa che il derby"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, Gasperini: "Su Soule navighiamo a vista". E parla della difficoltà delle italiane in Europa
Immagine news Serie A n.2 Nicola aspetta il Milan di Modric: "I grandi campioni lo sono per genetica e mentalità"
Immagine news Serie A n.3 Lazio, Maldini resta a Roma per un problema alla caviglia. Le ultime in vista del Torino
Immagine news Serie A n.4 Neanche 2 minuti e il Napoli è avanti a Verona: Hojlund di testa fa 0-1
Immagine news Serie A n.5 Como, Diao: "Sono tornato, quasi segno al Lecce. Spero di poter esserci al Mondiale"
Immagine news Serie A n.6 L'IFAB cambia le regole. Per la Champions c'è anche anche il Como. Le top news delle 18
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Andreoletti: "Modena con pochi eguali, bravi noi a vincerla"
Immagine news Serie B n.2 Sudtirol, Castori dopo il pari al Venezia: "Potevamo vincere". Poi applaude Cragno all'esordio
Immagine news Serie B n.3 Modena, Sottil svela: "Massolin debilitato dal Ramadan"
Immagine news Serie B n.4 Venezia, Stroppa: "Ora è fondamentale non perdere i colpi, potevamo fare di più"
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Dionisi: "Potevamo fare meglio. Rammarico per non averla vinta"
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Mignani: "Brutta partita, noi con troppa paura: non siamo questi"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, prosegue la 29ª giornata: importante successo del Brescia contro il Lecco
Immagine news Serie C n.2 Ospitaletto, Gobbi: "Il gol lo inseguivo da tanto. Ora non voglio fermarmi qui"
Immagine news Serie C n.3 Pontedera, Braglia verso la Vis Pesaro: "Ci credo: vedo segnali importanti dai ragazzi"
Immagine news Serie C n.4 Giana Erminio, Espinal: "Sognavo una vittoria di gruppo, è più bella la realtà del sogno"
Immagine news Serie C n.5 Pergolettese, Tremolada: "C'era bisogno di una svolta, ma non abbiamo fatto ancora niente"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana-Catania, i convocati di Cosmi: assenti Inglese, Carriero, Brancolini e Boncori
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Torino-Lazio, contestazioni e punti pesanti: chi cambia marcia?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cremonese-Milan, un tabù lungo più di trent'anni: rossoneri a caccia del colpo allo Zini
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Genoa, dominio nerazzurro a San Siro
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Girelli: "La Juve è casa mia, l’amore della mia vita. Non è un addio ma solo un arrivederci"
Immagine news Calcio femminile n.2 La NWSL sempre più tinta d'azzurro: in sei mesi sono quattro le azzurre approdate negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Quindici trofei, 241 presenze e 150 reti. I numeri e i primati di Girelli alla Juventus
Immagine news Calcio femminile n.4 Girelli ai tifosi della Juve: "Certe occasioni o le prendi o rischi di non viverle più"
Immagine news Calcio femminile n.5 Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve e Girelli è arrivato il momento dell'arrivederci. L'attaccante rinnova e vola negli Stati Uniti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…