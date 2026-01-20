Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Renate, Magoni: "Il sogno nel cassetto è la Serie B. Under 23? Troppi stranieri e stadi vuoti"

Renate, Magoni: "Il sogno nel cassetto è la Serie B. Under 23? Troppi stranieri e stadi vuoti"TUTTO mercato WEB
Daniel Uccellieri
Oggi alle 11:29Serie C
Daniel Uccellieri
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate, è intervenuto nel corso dell'appuntamento mattutino di ieri sera della trasmissione A Tutta C, in onda su TMW Radio e su Il 61, canale 61 del digitale terrestre.

Direttore, come mi piace spesso dire la Serie C è il campionato delle grandi piazze - basti pensare a realtà come Catania o Benevento - ma è anche il mondo di società che fanno calcio con serietà, equilibrio e grande attenzione alla valorizzazione dei giovani e del territorio. Il Renate è certamente una di queste. Prima di entrare nel vivo, ti chiedo: che cos’è il calcio a Renate?
"Intanto grazie per queste belle parole. Io lo dico sempre: per fortuna che esistiamo anche noi, perché la Lega Pro è il campionato della meritocrazia. Grazie al lavoro, all’organizzazione e alla ricerca di giovani talentuosi con voglia di affermarsi, siamo riusciti a rimanere per 16 anni consecutivi in Lega Pro.
Abbiamo una società stabile, un grande presidente e un’organizzazione snella. In questi anni, insieme agli allenatori che si sono succeduti, abbiamo valorizzato tanti giocatori importanti: da Di Gregorio a Turati, fino ad altri oggi in Serie A o in Serie B. Il nostro compito è spesso quello di “svezzare” ragazzi che escono dalla Primavera e affrontano il primo vero anno tra i professionisti. È una scommessa continua, ma finora ci è riuscita. Quest'anno poi c'è anche questo traguardo storico per noi, visto che stiamo giocando la semifinale di Coppa Italia Serie C. Un’esperienza bellissima per il club. Non eravamo mai arrivati così avanti. Abbiamo pareggiato 1-1 la gara d’andata contro la Latina e tra pochi giorni ci giocheremo il ritorno. Vogliamo provare a stupire anche noi stessi. In campionato stiamo facendo abbastanza bene, siamo in una posizione tranquilla e in linea con i programmi, pur restando ambiziosi".

Direttore, hai citato più volte i giovani. La Lega Pro, anche sotto la gestione Marani e con Gianfranco Zola, sta cercando di rafforzare sempre più il binomio Serie C–giovani. Dal campo, i risultati si vedono? E cosa si può fare per migliorare ancora?
"Bisogna partire da un presupposto: la Serie C è composta da 60 realtà diverse, con storie, potenzialità e aspettative differenti. Ognuno fa il campionato che può permettersi. L’importante è farlo con sicurezza economica. Abbiamo visto troppe società saltare in aria prima ancora di iniziare, falsando i campionati.
Molte squadre, come la nostra, puntano sui giovani per filosofia ma anche perché esistono contributi economici. Il problema è che spesso i ragazzi giocano per “quota” e non per merito. Così si creano illusioni: a 19-20 anni c’è un grande mercato, a 22-23 diventano esuberi. Questa regola andrebbe rivista: gli incentivi dovrebbero premiare la qualità e la crescita, non solo il minutaggio".

Bisognerebbe premiare le società che investono su strutture e allenatori per i giovani. L’idea è costruire in casa e dare spazio ai propri ragazzi, ma servono strutture e allenatori adeguati.
"Assolutamente sì, l’ho detto prima: va rivista la forma di incentivo. Aiutare le società va bene, ma in modo diverso, non con questo meccanismo. E non solo farli giocare, ma farli crescere davvero. Altrimenti, con i minutaggi contati al secondo, entri tre minuti all’89’ per far scattare il bonus… è un po’ triste".

E sulle seconde squadre, invece?
"Ormai esistono e vanno accettate. Una per girone può anche starci. Però bisogna essere chiari: non danno sempre prestigio al campionato, spesso si gioca in stadi vuoti, e sono piene di stranieri, quindi la valorizzazione degli italiani è relativa.
Inoltre capita di affrontare squadre diverse di settimana in settimana perché alcuni giocatori salgono in prima squadra. Anche questo altera l’equilibrio. La Serie C dovrebbe restare il campionato della meritocrazia, delle città e dei territori, dal Benevento al Vicenza fino al Renate, che è il paese più piccolo della Lega Pro".

Guardando la classifica, il Renate è pienamente in zona playoff. Qual è la vera sfida sportiva di questa stagione?
"Il sogno è la Serie B, ovviamente. È il sogno del presidente e di tutti noi, ma per ora resta nel cassetto. Sarebbe bellissimo dimostrare che si può arrivare in alto con la nostra filosofia: conti in ordine, stipendi pagati, giovani valorizzati. Intanto l’obiettivo primario resta la salvezza, perché questo è un campionato durissimo".

Nel girone c’è un Vicenza che sembra fare corsa a sé.
"Non mi ha sorpreso. È una piazza forte, con un direttore sportivo esperto e un allenatore preparatissimo. Stanno ottimizzando tutto. La vera sorpresa per me è il Lecco, che sta facendo un grande campionato. Complimenti a tutta la società".

Allargando lo sguardo al panorama nazionale, c’è qualche progetto che ti ha colpito particolarmente?
"Forse perché lavoro in una realtà piccola, guardo con simpatia alla Pianese: è una società organizzata, con buone strutture e idee chiare. Mi piacciono tutte le società virtuose, quelle che pagano regolarmente stipendi e fanno calcio con serietà. Oggi è quasi diventata una rarità, ma è lì che passa il vero valore della Serie C".

Siamo in pieno mercato: Renate si muoverà?
"Stiamo cercando di migliorare la squadra e di mettere a disposizione del mister Foschi qualcosa in più. Ci stiamo muovendo e proveremo a chiudere qualche operazione nei prossimi giorni".

Articoli correlati
Renate, Magoni sul mercato: "Cerchiamo una seconda punta. Vogliamo ottimizzare" Renate, Magoni sul mercato: "Cerchiamo una seconda punta. Vogliamo ottimizzare"
Renate, Magoni: “Produciamo ma concretizziamo poco. Coppa Italia? Risultato storico”... Renate, Magoni: “Produciamo ma concretizziamo poco. Coppa Italia? Risultato storico”
Renate, Magoni: "Non puntiamo alla Serie B. Vogliamo lanciare giovani" Renate, Magoni: "Non puntiamo alla Serie B. Vogliamo lanciare giovani"
Altre notizie Serie C
Salernitana ad alta tensione. Strappo società-tifosi, a rischio Raffaele e Faggiano.... Salernitana ad alta tensione. Strappo società-tifosi, a rischio Raffaele e Faggiano. Mercato a rilento
Graziani saluta il Picerno. Passa in prestito alla Paganese in Serie D UfficialeGraziani saluta il Picerno. Passa in prestito alla Paganese in Serie D
Salernitana, Pagano difende Iervolino: “Investiti oltre 130 milioni, la società va... Salernitana, Pagano difende Iervolino: “Investiti oltre 130 milioni, la società va tutelata”
Forlì, Diego Rossi torna in biancorosso a titolo definitivo dal Cesena UfficialeForlì, Diego Rossi torna in biancorosso a titolo definitivo dal Cesena
Campobasso, arriva Emmanuele Salines: accordo fino al 2027 con opzione UfficialeCampobasso, arriva Emmanuele Salines: accordo fino al 2027 con opzione
Serie C, i marcatori: passi avanti di La Gumina (Inter U23) e Manconi (Benevento)... Serie C, i marcatori: passi avanti di La Gumina (Inter U23) e Manconi (Benevento)
Lupo: "Impressionato dal Vicenza. Per l'Ascoli deve essere una stagione di costruzione"... TMW RadioLupo: "Impressionato dal Vicenza. Per l'Ascoli deve essere una stagione di costruzione"
Renate, Magoni: "Il sogno nel cassetto è la Serie B. Under 23? Troppi stranieri e... TMW RadioRenate, Magoni: "Il sogno nel cassetto è la Serie B. Under 23? Troppi stranieri e stadi vuoti"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
3 Lungo colloquio con Fabbri all'intervallo: Lazio, l'arbitro finisce (ancora) nel mirino
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 gennaio
5 Lazio, Sarri stizzito: "Basta. Bisogna azzerare gli alibi, dal mercato all'ambiente"
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, ancora distanza con il Palace per Mateta. Dentro o fuori nelle prossime ore
Immagine top news n.1 Torna la Champions League: le sfide, la classifica e dove vedere Inter e Napoli
Immagine top news n.2 Fabbian alla Fiorentina e Sohm a Bologna, per il futuro viola pronto contratto fino al 2030
Immagine top news n.3 Classifiche a confronto: male il Napoli, peggio la Lazio. Ci sono tre squadre a +15!
Immagine top news n.4 Stato di forma: allunga l'Inter, Fiorentina in crescita. Male la Lazio, ultimo il Lecce
Immagine top news n.5 Lazio, Sarri sul mercato: "Presidente chiaro. Decide lui, io mi sono tirato fuori"
Immagine top news n.6 Lazio-Como 0-3, le pagelle: questo è il vero Baturina, Paz da palati fini. Marusic una rovina
Immagine top news n.7 Napoli, Conte: "Tutti questi infortuni sono cose inspiegabili. Lukaku? Ci vuole pazienza"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.2 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
Immagine news podcast n.3 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
Immagine news podcast n.4 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lupo: "Impressionato dal Vicenza. Per l'Ascoli deve essere una stagione di costruzione"
Immagine news Serie C n.2 Renate, Magoni: "Il sogno nel cassetto è la Serie B. Under 23? Troppi stranieri e stadi vuoti"
Immagine news Altre Notizie n.3 Milan, che salto: miracolo o grande lavoro di Allegri? Il parere degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, con due punti ci sono i playoff. Meglio vincere subito con il Benfica
Immagine news Serie A n.2 Serie A, la Top 11 della 21ª giornata: subito dentro due acquisti di gennaio
Immagine news Serie A n.3 Hojbjerg respinge la Juventus: "Discussioni? Per niente. Sto bene al Marsiglia"
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, De Roon: "Gasp ha aiutato tutto il calcio italiano. Juric? Non c'era un gran rapporto"
Immagine news Serie A n.5 Dovbyk è rientrato a Roma dopo l'operazione in Finlandia: "Sto bene". Stop di circa 2 mesi
Immagine news Serie A n.6 L'aneddoto di Pogba: "Quando lasciai la Juve c'era anche il Real, ma il cuore disse United"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 'Tanto non si abbona nessuno': la geniale mini campagna abbonamenti della Virtus Entella
Immagine news Serie B n.2 Bari, primi rinforzi per Longo: oltre a Cuni si parla del possibile ritorno di Benedetti
Immagine news Serie B n.3 Panchine Serie B 2025/26: il Bari torna al passato. In panchina riecco Moreno Longo
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, vertice a Dubai fra Tey e Manfredi: uno solo resterà al comando
Immagine news Serie B n.5 Mantova, rinforzo sulla corsia mancina: depositato il contratto di Tiago Gonçalves
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria in ansia per le condizioni di Esposito: rischia un mese di stop
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Graziani saluta il Picerno. Passa in prestito alla Paganese in Serie D
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, Pagano difende Iervolino: “Investiti oltre 130 milioni, la società va tutelata”
Immagine news Serie C n.3 Forlì, Diego Rossi torna in biancorosso a titolo definitivo dal Cesena
Immagine news Serie C n.4 Campobasso, arriva Emmanuele Salines: accordo fino al 2027 con opzione
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i marcatori: passi avanti di La Gumina (Inter U23) e Manconi (Benevento)
Immagine news Serie C n.6 Lupo: "Impressionato dal Vicenza. Per l'Ascoli deve essere una stagione di costruzione"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Arsenal
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Arsenal, i nerazzurri si giocano la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Copenhagen-Napoli, gli azzurri non possono sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, al via il programma dei quarti: in campo Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.2 La Top11 della Serie A Women: tris per Inter e Roma. E brillano le stelle delle 'piccole'
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, Sliskovic torna dal prestito e viene ceduta in Germania: giocherà all'Amburgo
Immagine news Calcio femminile n.4 È della Roma il primo tentativo di fuga in Serie A Women. Che bagarre per la salvezza
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Csiszár: "Questi tre punti significano tantissimo, dobbiamo continuare così"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Rossettini: "Vittoria fondamentale in vista del derby. Ma serve un altro atteggiamento"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?