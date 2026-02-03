TMW Radio Renate, Magoni: “Mercato di completamento. Peccato per la Coppa Italia"

Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, all'interno della trasmissione 'A Tutta C', per analizzare la sessione di calciomercato appena terminata, ma anche il successo sull'Alcione arrivato nel posticipo di ieri sera:

Direttore, giornata intensa tra mercato e partita…

"Ieri è stata una giornata pesante e lunga, però per noi è finita bene perché alla fine abbiamo vinto. Siamo andati a casa stanchi ma soddisfatti e felici".

Partiamo dalla gara: vittoria per 1-0 contro l’Alcione e quarto posto agganciato. Che partita è stata?

"Siamo riusciti a vincere una partita importante perché abbiamo incontrato una squadra molto organizzata, una bella società come l’Alcione. All’andata avevamo perso, ieri invece siamo riusciti a vincere e ci siamo guadagnati la quarta posizione. Per noi è motivo di grande soddisfazione".

Siete subito dietro alle prime, che sembrano avere una marcia in più. Che giudizio dà al vostro campionato?

"Siamo tranquilli perché possiamo dire che l’anno prossimo rigiocheremo in Lega Pro. Detto questo, cerchiamo di essere ambiziosi il più possibile. Abbiamo speso tante energie, anche perché abbiamo giocato la semifinale di Coppa Italia con il Latina. Purtroppo quella è andata male, ma la rosa è lunga e competitiva e questo ci permette di essere sempre freschi e competitivi".

Proprio sulla Coppa Italia: cosa non ha funzionato contro il Latina?

"La partita d’andata in casa non l’abbiamo fatta all’altezza, abbiamo fatto troppo poco. Al ritorno ci abbiamo messo il cuore e fino a un quarto d’ora dalla fine eravamo ancora in lotta, ma il Latina si è dimostrato più deciso e volenteroso. È giusto che siano loro a fare la finale".

Mercato invernale chiuso: siete soddisfatti del lavoro fatto?

"Siamo soddisfattissimi. È stato un mercato proiettato anche verso l’anno prossimo, soprattutto in attacco: abbiamo preso Fall ed Ekuban, due ragazzi giovani e bravi, concettualizzati per un anno e mezzo. Abbiamo rinforzato gli esterni con De Zen, classe 2005 dal Cittadella a titolo definitivo, e preso in prestito Vesentini dal Brescia, un giocatore molto fisico".

Avete lavorato anche per completare la rosa…

"Sì, abbiamo preso Muhameti a centrocampo per alcune emergenze legate ai gravi infortuni. Abbiamo cercato di riempire bene tutti i reparti. Non è stato un mercato di riparazione, ma un mercato di completamento".

Che girone esce da questo mercato di gennaio? Gli equilibri sono cambiati?

"Il Vicenza non fa testo, perché quando hai tanti punti di vantaggio puoi anche stare a guardare. Il Brescia ha completato la squadra dopo alcuni infortuni, l’Alcione si è rinforzato bene soprattutto davanti. Ora i valori sono più chiari, la classifica si è delineata e ognuno ha il proprio obiettivo. Non so se questo mercato cambierà molto, ma noi siamo convinti di aver ampliato e completato la rosa nel modo giusto".

Prossimo turno in casa dell’Ospitaletto, che lotta per evitare i playout. Che gara si aspetta?

"Una partita di battaglia. Il tempo stringe e anche loro hanno bisogno di punti. Li ho visti settimana scorsa e mi sono sembrati una squadra grintosa. Dovremo andare lì con le nostre caratteristiche ma anche con tanta umiltà".

Chiudiamo con il FVS: che giudizio dà dopo 24 giornate?

"Penso sia molto positivo. Intanto si possono rivedere tutte le azioni da gol e questo dà più regolarità. È un inizio, va ampliata la copertura delle telecamere perché con una sola è difficile vedere tutto, ma toglie molti dubbi e molte discussioni. È una decisione giusta e utile anche per la Lega Pro".