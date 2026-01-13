Renate, Magoni sul mercato: "Cerchiamo una seconda punta. Vogliamo ottimizzare"

Fra mercato e la prima storica semifinale di Coppa Italia di Serie C del suo Renate, Oscar Magoni, direttore sportivo del club brianzolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso le colonne di TuttoC.com:

"Come tutti vorremmo migliorare la squadra, stiamo cercando di ottimizzare per quello che è possibile con la nostra filosofia che è quella di inserire giovani o calciatori che devono affermarsi. In questo momento siamo alla ricerca di una seconda punta e abbiamo già inserito Muhameti, un centrocampista che è arrivato dall'Atalanta per riempire il centrocampo perché abbiamo avuto dei problemini lì.

Da qui alla fine speriamo di riuscire a ottimizzare tutta la rosa e cercare di fare risultati importanti, a cominciare da domani che abbiamo una semifinale per noi storica. La giochiamo in casa contro il Latina, è una partita sempre complicata e difficile. Vogliamo essere protagonisti fino alla fine, speriamo di fare le cose al meglio e guadagnarci la finale".