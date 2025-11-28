Rimini ad un passo dal baratro: con la Torres non si giocherà, club ad un passo dall'esclusione
Rimini-Torres, sfida del Girone B di Serie C prevista per domenica 30 novembre alle 12:30, non si disputerà. Manca ancora il comunicato ufficiale della Lega Pro e della FIGC, ma la decisione è ormai data per certa: durante la riunione del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) di questa mattina è stato infatti annunciato che il match sarà annullato.
Lo stop arriva all’indomani della scelta della proprietà del Rimini di avviare la liquidazione volontaria del club, dopo il passo indietro di Nicola Di Matteo e Daniele Ferro. La mancata liberazione delle quote ancora sotto sequestro da parte del Tribunale di Milano - legata a un contenzioso tra la precedente gestione e l’ex presidente biancorosso - e il rischio di una nuova pesante penalizzazione dopo l’ultimo deferimento hanno spinto verso la chiusura.
In questo scenario, la FIGC si prepara ad applicare l’articolo 16.5 delle NOIF, secondo cui “il Presidente Federale delibera la revoca dell’affiliazione di una società alla F.I.G.C. ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell’art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91”.
Si attende ora l’ufficialità: sia del rinvio preventivo della partita di domenica, sia - soprattutto - della revoca dell’affiliazione del Rimini, che sancirebbe la fine ormai inevitabile del club biancorosso.
