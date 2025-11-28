Insigne alla Lazio, è fatta. Il Ranking UEFA sorride all'Italia: le top news delle 13
Lorenzo Insigne alla Lazio è in dirittura d'arrivo, forse qualcosa in più: secondo le ultime informazioni fornite da Il Messaggero, in edicola oggi, è tutto fatto per l'arrivo dell'esterno offensivo di 34 anni. Lo storico ex capitano del Napoli, svincolato dall'estate dopo il suo addio da Toronto e dalla MLS, percepirà uno stipendio tra 1,2 e 1,3 milioni di euro, in una trattativa condotta in prima persona dal presidente Claudio Lotito per suo volere, togliendo di fatto le redini al ds Fabiani.
La tre giorni europea complessivamente buona per l'Italia con 5 vittorie e 2 sconfitte. Un bottino che ci permette di avvicinarci alle prime due posizioni del ranking stagionale che valgono il posto aggiuntivo in Champions League. Questa la situazione aggiornata:
1. Inghilterra (9 su 9) 10.944
2. Germania (7 su 7) 9.857
3. Italia (7 su 7) 9.571
4. Portogallo (4 su 5) 9.400
5. Polonia (4 su 4) 9.375
6. Cipro (3 su 4) 9.250
6. Spagna (8 su 8) 9.250
8. Francia (7 su 7) 8.267
9. Danimarca (2 su 4) 8.125
10. Grecia (4 su 5) 7.100
Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Parma: "Ci troviamo in un processo di crescita, difficile dare tempistiche, l'Udinese in estate cambia giocatori, ma l'anno scorso abbiamo posto delle fondamenta. Abbiamo un buon mix di giocatori, prima o poi raccoglieremo i frutti di questo lavoro, bisogna vedere la velocità di apprendimento, poi l'aspetto psicologico è fondamentale per raggiungere gli obiettivi, vogliamo fare il maggior numero di vittorie possibili in casa, dobbiamo essere difficili da affrontare in casa, ora ci concentriamo sul Parma. Dobbiamo continuare sulla strada tracciata nella scorsa stagione, senza guardare troppo in là".
