Spagna-Serbia, le formazio ufficiali: dal 1' gli italiani Milinkovic-Savic, Pavlovic e Kostic

La Finalissima contro l’Argentina è sfumata, ma per la Spagna è già tempo di guardare avanti. Le Furie Rosse tornano in campo questa sera per affrontare la Serbia in amichevole, con calcio d’inizio alle 21:00 all’Estadio de la Cerámica di Vila-real. Si tratta del primo degli ultimi due test prima del Mondiale, già in tasca grazie al primo posto nel girone di qualificazione. Scenario diverso per la Serbia di Paunovic, rimasta fuori dalla rassegna iridata dopo il terzo posto nel gruppo K alle spalle di Albania e Inghilterra. Di seguito, le formazioni ufficiali delle due squadre.

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fermin; Yamal, Baena, Oyarzabal. A disposizione: Raya, Remiro, Mosquera, Grimaldo, Huijsen, Ferran Torres, Soler, Borja Iglesias, Olmo, Pino, Pedro Porro, Fornals, Zubimendi, Munoz, Barrenetxea. CT: Luis de la Fuente.

SERBIA (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Pavlovic, Milenkovic, Terzic; Gudelj, Stankovic, Kostic, Mimovic; S. Milinkovic-Savic; Mitrovic, Birmancevic. A disposizione: Rajkovic, Petrovic, N. Petrovic, Gacinovic, Jovic, Lukic, Bukinac, Nedeljkovic, Erakovic, Ratkov, Kostov, Joveljic, Samardzic, Stanic, Dragojevic. CT: Veljko Paunovic.