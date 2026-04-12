Stulic perdona, Freuler no: Bologna in vantaggio per 1-0 sul Lecce all'intervallo
Il gol di Remo Freuler decide il primo tempo di Bologna-Lecce, concluso con la formazione di casa in vantaggio sul risultato di 1-0. Ai giallorossi non basta un buon avvio di gara, con una clamorosa occasione divorata al 9’ da Stulic, lanciato a tu per tu con il portiere rossoblù Pessina.
Una distrazione della difesa salentina, che si dimentica Orsolini in posizione regolare, spiana la strada al vantaggio emiliano: l’esterno offensivo coglie la traversa - sesto legno per lui in questo campionato, è il più sfortunato della Serie A -, ma sulla ribattuta arriva Freuler, in offside non attivo a inizio azione. È il primo gol in questo campionato per il centrocampista svizzero ex Atalanta.
Da lì in poi, la partita cambia ed è il Bologna a prendere campo, sfiorando anche il bis, sempre con Orsolini, nel finale di frazione: decisiva la parata di Falcone, che tiene a galla la formazione allenata da Eusebio Di Francesco.