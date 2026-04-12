Sulla carta centrocampista, nei numeri attaccante: McTominay segna più di tutti
Non solo quantità, ma anche continuità: Scott McTominay si sta imponendo come uno dei centrocampisti più decisivi in zona gol nei principali campionati europei. I dati parlano chiaro e certificano una crescita importante sotto porta per il giocatore scozzese.
McTominay è il primo centrocampista centrale ad aver raggiunto quota 20 reti complessive nelle ultime due stagioni nei cinque maggiori campionati europei. Un traguardo che sottolinea il suo impatto offensivo e la capacità di incidere con regolarità, qualità non sempre scontata per un giocatore del suo ruolo.
Allargando lo sguardo anche ai trequartisti, il confronto resta comunque di altissimo livello: soltanto Cole Palmer ha fatto meglio nello stesso arco temporale, arrivando a 24 gol. Un dato che, però, non ridimensiona il rendimento dello scozzese, anzi ne esalta ulteriormente la portata.
Numeri che confermano come McTominay sia ormai molto più di un semplice equilibratore di centrocampo: la sua presenza negli ultimi metri è diventata una risorsa costante, capace di spostare gli equilibri partita dopo partita.