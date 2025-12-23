Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Salernitana, Knezović via a gennaio: pronto un nuovo prestito all'Audace Cerignola

Salernitana, Knezović via a gennaio: pronto un nuovo prestito all'Audace CerignolaTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Daniel Uccellieri
Oggi alle 09:33Serie C
Daniel Uccellieri
fonte Luca Esposito

Borna Knezović, centrocampista classe 2005 in forza alla Salernitana ma di proprietà del Sassuolo, potrebbe cambiare casacca durante il mercato di gennaio. Secondo quanto raccolto da TMW il ragazzo potrebbe rientrare in anticipo al club neroverde, che a sua volta lo girerebbe in prestito all'Audace Cerignola.

Articoli correlati
Salernitana, Knezovic: "Spero di poter giocare presto in un Arechi pieno" Salernitana, Knezovic: "Spero di poter giocare presto in un Arechi pieno"
Salernitna, per l’attacco c’è il 2005 Knezovic. Arriva in prestito dal Sassuolo Salernitna, per l’attacco c’è il 2005 Knezovic. Arriva in prestito dal Sassuolo
Sassuolo, sirene estere per il baby Knezovic: Mainz e Club Brugge sul talento croato... Sassuolo, sirene estere per il baby Knezovic: Mainz e Club Brugge sul talento croato
Altre notizie Serie C
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: il Novara saluta Zanchetta. Esonerato... Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: il Novara saluta Zanchetta. Esonerato
Il Novara a lavoro per il post Zanchetta. Zaffaroni e Dossena tra i papabili, ma... TMWIl Novara a lavoro per il post Zanchetta. Zaffaroni e Dossena tra i papabili, ma non solo
Carpi, il ds Bernardi: "Cortesi è un nostro giocatore fino al 2028 e nessuno fin... Carpi, il ds Bernardi: "Cortesi è un nostro giocatore fino al 2028 e nessuno fin qui ce l’ha chiesto"
Novara, esonerato mister Zanchetta: fatale il ko contro l'Ospitaletto UfficialeNovara, esonerato mister Zanchetta: fatale il ko contro l'Ospitaletto
Novellino: "Io, Gaucci e Tedesco innamorati del Perugia. Porteremo a casa la salvezza"... TMWNovellino: "Io, Gaucci e Tedesco innamorati del Perugia. Porteremo a casa la salvezza"
L'AlbinoLeffe celebra Lopez: con l'Alcione il tecnico ha festeggiato le 100 panchine... L'AlbinoLeffe celebra Lopez: con l'Alcione il tecnico ha festeggiato le 100 panchine coi seriani
Serie C, i marcatori: Minesso dell'Arzignano Valchiampo torna in vetta nel Girone... Serie C, i marcatori: Minesso dell'Arzignano Valchiampo torna in vetta nel Girone A
Cittadella, Amatucci: "Dobbiamo arrivare ai playoff nella miglior condizione possibile"... Cittadella, Amatucci: "Dobbiamo arrivare ai playoff nella miglior condizione possibile"
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Totò d’Arabia: Conte, buono il primo trofeo stagionale (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
Le più lette
1 Maifredi: "La Juventus è una delle poche che ha un campione in rosa. E ora rientra Bremer..."
2 Primi botti di mercato: il Milan accoglie Fullkrug, la Juventus ha un nuovo direttore sportivo
3 Totò d’Arabia: Conte, buono il primo trofeo stagionale (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
4 Possibile intreccio di mercato tra Inter e Juve, Tuttosport: "Muharemovic porta Frattesi"
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: il Novara saluta Zanchetta. Esonerato
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Strada spianata per Ottolini alla Juventus: il ds ha appena firmato la risoluzione col Genoa
Immagine top news n.1 Italia, Gattuso: "Il Mondiale è un chiodo fisso. Dai ragazzi grande senso di appartenenza"
Immagine top news n.2 Inter e Juventus su Muharemovic, ma il Sassuolo vuole tenerlo almeno fino all'estate
Immagine top news n.3 Milan, iniziate le visite mediche di Niclas Fullkrug: le immagini
Immagine top news n.4 Ottolini nuovo ds della Juventus. Possibile presentazione alla cena di squadra di stasera con Elkann
Immagine top news n.5 La forza di Conte, il nuovo asse vincente, il valore del club: Napoli, capolavoro Supercoppa
Immagine top news n.6 Ottolini alla Juventus, ci siamo. Finita la corsa al ds, tutto pronto per la definizione
Immagine top news n.7 Che dietrofront la Serie A: in quattro giorni da Milan-Como a Perth al no. Com'è andata
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa
Immagine news podcast n.2 Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti
Immagine news podcast n.3 L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan
Immagine news podcast n.4 Roma, obiettivo centravanti a gennaio: Zirkzee in pole ma occhio alle alternative
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Amerini: "Fiorentina, ora non ci sono più alibi. Paratici segnale importante"
Immagine news Serie A n.2 Giacomo Ferri: "Torino, usciti da un momento difficile. Napoli, mi pare che..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Bucchioni: "Napoli, ritrovata l'armonia. E' tornata una squadra contiana"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Giuffredi: "Di Lorenzo ha avuto un blackout. ADL miglior presidente di sempre del Napoli"
Immagine news Serie A n.2 Minotti: "Finalmente la Fiorentina. Ritiro? Non rispettavano gli orari, c'era anarchia"
Immagine news Serie A n.3 Neres incanta nel Napoli, l'assist di Lang per il Brasile: taggato Ancelotti sui social
Immagine news Serie A n.4 Rubinho promuove Paratici alla Fiorentina: "Porterà serenità e concretezza"
Immagine news Serie A n.5 Il ct del Mali: "Coulibaly voleva la Coppa d'Africa, il Sassuolo ha deciso di non farlo giocare"
Immagine news Serie A n.6 Giacomo Ferri: "Torino, usciti da un momento difficile. Napoli, mi pare che..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, Polito: "Obiettivo di mercato, trattenere i nostri. Poi, forse, un quinto di sinistra"
Immagine news Serie B n.2 Simone Verdi si allena già con il SudTirol. C'è il nulla osta del Como: la nota dei tirolesi
Immagine news Serie B n.3 Favasuli: “Il Catanzaro è cresciuto grazie ai senatori. Questa è la mia miglior stagione”
Immagine news Serie B n.4 Entella, il regalo di Natale ai propri tifosi. Torna l'album di figurine del club, con oltre 600 scatti
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, un 2025 da sogno. L'appello del club: "Vogliamo un Menti pieno"
Immagine news Serie B n.6 Avellino, priorità alla difesa: contatti per Dellavalle ma c'è il veto di Sottil
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: il Novara saluta Zanchetta. Esonerato
Immagine news Serie C n.2 Il Novara a lavoro per il post Zanchetta. Zaffaroni e Dossena tra i papabili, ma non solo
Immagine news Serie C n.3 Carpi, il ds Bernardi: "Cortesi è un nostro giocatore fino al 2028 e nessuno fin qui ce l’ha chiesto"
Immagine news Serie C n.4 Novara, esonerato mister Zanchetta: fatale il ko contro l'Ospitaletto
Immagine news Serie C n.5 Novellino: "Io, Gaucci e Tedesco innamorati del Perugia. Porteremo a casa la salvezza"
Immagine news Serie C n.6 L'AlbinoLeffe celebra Lopez: con l'Alcione il tecnico ha festeggiato le 100 panchine coi seriani
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana: chi alzerà il trofeo?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Supercoppa Women, il trofeo a Pescara: sale l’attesa per Juventus-Roma dell’11 gennaio
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Meritata la conquista dei Quarti di Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Piekarska: "Pensiamo già alla Supercoppa. Saremo pronte per quel match"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Giugliano non si muove: "Resto qua, il mio futuro è in panchina"
Immagine news Calcio femminile n.5 Rita Guarino riparte dall'Inghilterra: è la nuova allenatrice del West Ham
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, chiusi gli ottavi di finale: tutte le squadre qualificate
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?