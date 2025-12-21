Forlì, Miramari: "Interverremo sul mercato per rinforzare tutti i reparti, dobbiamo migliorare"

Giornata importante in casa Forlì, atteso oggi dalla sfida contro il Perugia. In conferenza stampa il tecnico Alessandro Miramari ha presentato il match, sottolineandone subito il coefficiente di difficoltà: “Affronteremo un avversario che ha grande blasone e che ha voglia di uscire da questo momento negativo, sarà sicuramente una partita combattuta”.

L’allenatore biancorosso ha poi fatto riferimento all’ultima uscita positiva: “Il temperamento avuto col Carpi è stato quello giusto per affrontare le partite nel campionato professionistico. Siamo stati equilibrati, come in altre gare: la differenza è che questa volta abbiamo fatto bottino pieno”. Non mancano però le difficoltà legate agli acciacchi fisici: “A causa del terreno pesante Macrì, Petrelli e Farinelli hanno avuto problemi muscolari e hanno lavorato a parte: faremo la conta fino all’ultimo dei disponibili”.

Sul futuro e sul mercato, Miramari è chiaro: “Sappiamo che dobbiamo migliorare a 360 gradi, quindi interverremo in ogni reparto aumentando le potenzialità della squadra”. Infine un messaggio diretto ai tifosi: “Non esistono scorciatoie, serve solo lavorare. Chiedo ai nostri tifosi di continuare a sostenerci anche nei momenti difficili: l’incoraggiamento può darci una spinta in più”.