Foggia, Barilari: "Se giochiamo così ci salviamo. Arbitro? Tutte le decisioni contro"

Enrico Barilari, allenatore del Foggia, dopo la sconfitta rimediata sul campo della Salernitana è intervenuta al microfono di Antenna Sud: "Devo assorbire un po' il risultato perché mi dà noia perdere, però ai ragazzi ho fatti i complimenti sia all'intervallo che a fine gara, perché credo che abbiano fatto veramente una grossa partita. Penso che abbiamo costruito più dal basso nel primo tempo che in tutto il campionato e quindi mi tengo la prestazione. Spero che si possa sempre migliorare".

Sugli episodi arbitrali.

"Li abbiamo visti sui telefonini. Tutti gli episodi dubbi forse potevano anche averli azzeccati, ma erano tutti per poco, quindi erano decisioni difficili e non ci hanno detto bene perché tutte le decisioni complicate ci sono andate contro. Peccato per l'occasione doppia o tripla alla fine in cui non siamo riusciti a buttarla dentro perché pensavamo veramente di pareggiarla".

Il bilancio a fine girone d'andata?

"Chiudere a 18 non basta per salvarsi ma se queste sono le prestazioni ci salviamo. Non è scontato però, ora arriva il Catania allo Zaccheria poi al ritorno la Salernitana verrà da noi e speriamo di ricreare anche lì questo clima".