Salernitana, Raffaele: "Campionato da protagonisti con una squadra completamente nuova"

Altra vittoria per la Salernitana, che dopo aver battuto il Picerno si ripete con il Foggia in una partita molto sentita. Al termine del match l'allenatore Giuseppe Raffaele ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Antenna Sud: "Stiamo facendo un percorso. È l'undicesima vittoria in campionato, siamo a tre punti dal primo posto, stiamo facendo un campionato da protagonisti con una squadra completamente nuova ora anche con tante defezioni e col calo fisico di qualcuno, quindi credo che il nostro campionato fino a ora sia veramente di altissimo livello".

Sul Foggia.

"Piazza importante che merita di più, l'ho affrontato col Cerignola ed era un derby. Nell'ultimo periodo si è ripreso, sapevamo che non era una partita facile e noi abbiamo sbagliato tantissimi gol oggi per chiudere la partita, però si dimostra una squadra in salute e pericolosa, così si spiegano anche i tre risultati utili e i sette punti con vittorie contro Cosenza e Monopoli e il pareggio in trasferta".