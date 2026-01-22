Triestina, ad un passo anche l'addio di Gunduz: il turco vicino alla Juventus
Dopo che nelle scorse settimane club come Cesena e Virtus Entella, per quanto riguarda la Serie B, Arezzo e Salernitana in Serie C si erano fatte avanti, arriva oggi il nome della nuova squadra di Teoman Gunduz, centrocampista turco della Triestina.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il classe 2004 nato in Germania e approdato al club alabardato nell'estate 2023 dall'Hertha Berlino (19 presenze e 6 gol nella stagione attuale), sarebbe ad un passo dal trasferimento a titolo definitivo alla Juventus Next Gen. Per il calciatore accordo di durata triennale.
Si profila, dunque, all'orizzonte un nuovo addio alla compagine biancorossa, tornata ieri nelle mani di Giuseppe Marino, dopo quelle già ufficializzate di Artur Ionita, Sofian Kiyine e Domen Crnigoj.
