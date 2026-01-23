Ufficiale
Juventus Next Gen, fatta per Teoman Gunduz. Accordo fino al giugno 2028
Teoman Gunduz è un nuovo giocatore della Juventus Next Gen: è ufficiale infatti il suo arrivo in bianconero dalla Triestina, con la firma di un contratto fino al 30 giugno 2028.
Centrocampista nato a Berlino nel giugno del 2004, ma di nazionalità turca, Gunduz è cresciuto nelle giovanili dell’Hertha Berlino prima di trasferirsi in Italia nel settembre 2023, quando ha iniziato la sua esperienza professionistica con la squadra del capoluogo friulano.
I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
