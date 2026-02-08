Sassuolo, Thorstvedt: "Poteva essere diversa, avevamo anche iniziato bene"

Un gol annullato sul finire del primo tempo per Kristian Thorstvedt, ai microfoni di DAZN ha parlato così il centrocampista del Sassuolo dopo la sconfitta con l'Inter. "Abbiamo iniziato bene, con tanta energia creando qualche occasione come quella di Koné e il mio gol annullato. La partita poteva essere diversa se non veniva annullato quel gol, dopo il rossa è stata tosta".

Hai vinto diversi duelli, quanto ti senti in crescita?

"Sono un giocatore alto con fisicità, oggi però è stato difficile contro Bisseck e Akanji vincere i duelli".