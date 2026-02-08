Live TMW
Inter, Akanji: "Il gol è importante ma è più importante la vittoria e il clean sheet"
Al termine di Sassuolo-Inter, Manuel Akanji è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match odierno. Ecco le parole del calciatore nerazzurro riprese dal nostro inviato al Mapei Stadium: "È importante far gol ma io lavoro per non far prendere gol. È sicuramente importante segnare ma è più importante la vittoria ed è importante anche il clean sheet".
Come ti senti in questa Inter?
"Io provo a fare del mio meglio in campo, l'allenatore mi dà fiducia. Ho esperienza nel calcio, lavoro per fare il mio massimo per la squadra".
