Live TMW Sassuolo, Thorstvedt: "L'Inter è la più forte. Non sempre siamo d'accordo con gli arbitri"

Al termine di Sassuolo-Inter, Kristian Thorstvedt è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match odierno. Ecco le parole del calciatore neroverde riprese dal nostro inviato al Mapei Stadium: "Se il mio gol fosse stato valido la partita avrebbe potuto prendere una piega diversa, saremmo stati di più dentro la partita. Peccato che era fuorigioco ma è così. Abbiamo creato altre occasioni per far gol ma è un peccato".

Ve la siete giocata troppo?

"Abbiamo provato nel primo tempo a fare pressione alta, non siamo riusciti sempre a far bene, ma per me in queste partite dobbiamo almeno provare a fare la pressione alta altrimenti siamo troppo bassi e loro possono giocare come vogliono".

La notizia peggiore del giorno è l'espulsione di Matic? Quanto ti ha impressionato l'Inter?

"Perdere Matic non va bene per noi ma abbiamo anche altri giocatori che possono fare un buon lavoro in questo ruolo. L'Inter sappiamo che sono forti, per me è la più forte in Serie A in questo momento, ora devono andare in Norvegia a giocare contro il Bodo e sarà dura per loro".

Quali sono i motivi per le proteste dell'espulsione?

"Non ho sentito cosa è successo. Sicuramente ha perso la testa in quel momento, peccato per noi perché è un giocatore molto importante ma dobbiamo pensare alla prossima".

Vi sentite danneggiati dall'arbitro?

"Ogni partita è differente, l'arbitro fa il suo lavoro. Noi non siamo sempre d'accordo ma dobbiamo provare a mantenere la testa lucida, per non fare delle espulsioni così".