Sassuolo travolto dall'Inter, Grosso: "Noi anche troppo coraggiosi nel primo tempo"

Il Sassuolo esce con le ossa rotte dalla sfida contro l'Inter: arriva un pesante 0-5 al Mapei Stadium. Il tecnico neroverde, Fabio Grosso, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quell'uno-due dell'Inter nel primo tempo è stata una mazzata?

"Una partita con tanti spunti, anche positivi nonostante il risultato. Il livello affrontato è alto, lo sapevamo, devi fare bene e sperare che loro non facciano altrettanto, sperando anche in un pizzico di buona sorte. Lavoreremo per riproporre le cose buone e di migliorare quelle fatte male":

Cosa si porta a casa di positivo?

"Un primo tempo di altissimo livello, con anche troppo coraggio forse. Le occasioni che abbiamo concesso sono nate perché non abbiamo avuto un briciolo in più di lucidità, dobbiamo essere bravi a capire le tempistiche in cui tentare certe cose e quando invece aspettare. Ad inizio secondo tempo ci sono le cose da migliorare, siamo usciti dalla partita con due situazioni da fermo dove di solito siamo molto bravi".