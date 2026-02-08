L'Inter prova la maxi-fuga, Chivu: "Ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra"

Il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta 5-0 contro il Sassuolo. Di seguito le sue dichiarazioni.

Cosa significa questa vittoria - nonostante un inizio nel quale il Sassuolo è stato pericoloso - così rassicurante?

"Testimonia la nostra crescita e maturità, di capire i momenti della partita, di saper reggere la pressione dell'avversario nei primi minuti e della concretezza trovata sottoporta. Piccoli dettagli che fanno la differenza. Nei primi minuti il Sassuolo ci ha messo in difficoltà, abbiamo saputo capire i momenti, stare in partita, fare gol e raddoppiare".

Cos'è importante ora per gestire il gap con le altre?

"Riconoscere il momento, la nostra crescita, quello che di buono abbiamo fatto sia negli ultimi 2 mesi e mezzo che dall'inizio di stagione. Abbiamo avuto momenti in cui non siamo stati dominanti, ma continuiamo a lavorare, a rimanere con i piedi per terra, il campionato è ancora lungo, ci sono tante squadre in ballo. Abbiamo questa voglia matta di essere competitivi, lo facciamo con fame e la capacità di gestire le energie".

Serve lo step con le grandi squadre ora?

"Serve prima di tutto capire che non siamo perfetti, che possiamo anche noi essere messi in difficoltà, ma vogliamo essere consapevoli di come vogliamo essere, margini di miglioramento ci sono ancora. Le partite a volte le porti a casa, a volte le perdi nonostante la prestazione. Andiamo avanti consapevoli del fatto che il campionato sia una maratona, non importa contro chi o come, ma arrivare al dunque. Manca tanto alla fine, con tanti punti in palio, dobbiamo essere la miglior versione nostra, consapevoli del fatto che quello che portiamo in campo a volte basta, altre no. Sempre a testa alta, con la schiena dritta".