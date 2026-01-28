TMW Piscopo passa al Bari, alla Juve Stabia finisce invece Kassama. E si tratta per Gondo

Non si ferma il mercato della Juve Stabia, con la società operativa in questi ultimi giorni che separano dal gong conclusivo delle operazioni invernali, fissato alle ore 20:00 di lunedì 2 febbraio.

Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, le vespe campane saluteranno Kevin Piscopo, che si trasferirà al Bari, mentre il percorso inverso potrebbe farlo Sheriff Kassama, che farà prima rientro al Trento - concludendo quindi anticipatamente il prestito con i Galletti pugliesi - e si trasferirà poi alla corte di mister Ignazio Abate. Che potrebbe avere anche un rinforzo nel reparto offensivo, perché nel mirino della società gialloblù c'è Cedric Gondo della Reggiana: manca però l'accordo tra società, e non è detto che gli emiliani facciano partire il classe 1996.

Saranno quindi giorni caldi sotto questo fronte, che potrebbero cambiare il volto alla compagine campana. Non resta che attendere.