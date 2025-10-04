TMW Sampdoria, striscione della Sud a Bogliasco: "Basta chiacchiere, vincere!"

Clima teso in casa Sampdoria. La situazione della formazione di Massimo Donati è complicata con solo due punti in classifica frutto degli ultimi due pareggi contro Bari al "San Nicola" e contro il Catanzaro al "Ferraris" dopo le quattro sconfitte consecutive con cui hanno approcciato il nuovo campionato. La sfida di domani contro il Pescara, match che si giocherà a Marassi alle 17.15, diventa importante per cercare di dare una sterzata alla stagione e arrivare alla pausa con tre punti importanti.

Striscione della Sud a Bogliasco

E i tifosi, che nelle ultime settimane hanno fatto sapere la propria posizione contro la società e la dirigenza, mentre la squadra (dopo 90 minuti di sostegno incessante) è stata fischiata anche mercoledì scorso. E questa mattina al centro sportivo di Bogliasco i Gruppi della Sud hanno appeso uno striscione sulle cancellate del campo principale con su scritto: "Basta chiacchiere, vincere!".

Domani alle 14.30 tifosi chiamati a raccolta

E domenica prossima alle ore 14.30, il cuore pulsante del tifo blucerchiato ha dato appuntamento in via del Piano, la strada che porta sotto la Gradinata Sud. "Società indegna vendi l’U.C. Sampdoria", si legge nel post pubblicato sui social che prosegue "E’ tempo di muoversi"..