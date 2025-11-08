Serie C, 13ª giornata - Dopo i primi 45', Trapani sotto di un gol. Nel Girone A bene il Cittadella

Con la serata di ieri, e con ben tre confronti giocati, ha preso il via la 13ª giornata del campionato di Serie C, che, come di consueto, si concluderà poi nella serata di lunedì: match di cartello quello conclusivo, tra Crotone e Salernitana.

Intanto, però, alle ore 14:30, ha preso il via il sabato di terza serie, con i primi tempi dei match in campo che hanno da poco mandato in archivio i primi tempi. Si sono sbloccate tutte le gare del Girone A, con il solo Cittadella corsaro mentre negli altri due rettangoli verde sono avanti le squadre di casa, nel Girone C pesa invece il risultato del Trapani, sotto di una rete contro il Picerno; a reti bianche il primo tempo di Caravaggio tra Atalanta U23 e Giugliano. Non si sblocca neppure la gara del Girone B tra Bra e Pineto.

Di seguito il quadro dettagliato dei risultati, il programma completo del turno e le classifiche aggiornate dei tre raggruppamenti:

SERIE C, 13ª GIORNATA

GIRONE A

Ora in campo (parziale)

Arzignano Valchiampo-Pergolettese 1-0

1' Nanni

Dolomiti Bellunesi-Cittadella 0-1

44' Castelli

Renate-Virtus Verona 1-0

30' Ruiz Giraldo

Sabato 8 novembre

Ore 17:30 - Pro Patria-Lumezzane

Domenica 9 novembre

Ore 12:30 - Inter U23-Vicenza

Ore 14:30 - Union Brescia-Alcione Milano

Ore 14:30 - Pro Vercelli-Triestina

Ore 14:30 - Trento-Ospitaletto

Ore 17:30 - Giana Erminio-AlbinoLeffe

Ore 17:30 - Novara-Lecco

Classifica: Vicenza 32, Union Brescia 27, Lecco 27, Inter U23 22, Alcione Milano 21, Cittadella 18, Trento 16, Pro Vercelli 16, Renate 14, Ospitaletto 13, Dolomiti Bellunesi 13, Pergolettese 13, AlbinoLeffe 12, Novara 12, Giana Erminio 12, Virtus Verona 11, Arzignano Valchiampo 10, Lumezzane 8, Pro Patria 8, Triestina -10

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B

Ora in campo (parziale)

Bra-Pineto 0-0

Sabato 8 novembre

Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Pontedera

Ore 17:30 - Pianese-Rimini

Ore 17:30 - Ravenna-Torres

Domenica 9 novembre

Ore 12:30 - Juventus Next Gen-Forlì

Ore 14:30 - Perugia-Arezzo

Ore 17:30 - Carpi-Livorno

Ore 20:30 - Ternana-Vis Pesaro

Già giocate

Ascoli-Gubbio 1-1

4' Milanese (A), 32' Carraro (G)

Campobasso-Sambenedettese 1-1

79' Gala (C), 90'+1 Marranzino (S)

Classifica: Arezzo 31, Ravenna 30, Ascoli 28*, Forlì 20, Guidonia Montecelio 20, Ternana 19, Gubbio 18*, Carpi 18, Campobasso 17*, Pineto 16, Vis Pesaro 16, Sambenedettese 15*, Pianese 14, Juventus Next Gen 14, Pontedera 12, Livorno 10, Bra 10, Perugia 7, Torres 7, Rimini -4

* una gara in più

N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti

GIRONE C

Ora in campo (parziale)

Atalanta U23-Giugliano 0-0

Trapani-Picerno 0-1

6' Abreu

Sabato 8 novembre

Ore 17:30 - Cosenza-Casarano

Domenica 9 novembre

Ore 14:30 - Catania-Team Altamura

Ore 14:30 - Siracusa-Latina

Ore 17:30 - Monopoli-Casertana

Ore 17:30 - Sorrento-Audace Cerignola

Ore 20:30 - Foggia-Benevento

Lunedì 10 novembre

Ore 20:30 - Salernitana-Crotone

Già giocata

Cavese-Potenza 3-0

17' Fusco (C), 26' [aut.] Alastra (P), 63' [rig.] Sorrentino (C)

Classifica: Salernitana 26, Catania 25, Benevento 23, Monopoli 21, Cosenza 20, Casarano 18, Casertana 18, Crotone 17, Atalanta U23 17, Potenza 16*, Team Altamura 15, Cavese 15*, Trapani 14, Latina 14, Sorrento 13, Giugliano 12, Picerno 10, Audace Cerignola 10, Foggia 10, Siracusa 6

* una gara in più

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti