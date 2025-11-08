Cavese, Prosperi: "Dobbiamo lavorare ogni giorno come se fosse una finale"

Dopo il successo contro il Potenza, il tecnico della Cavese Fabio Prosperi ha commentato: "Abbiamo concesso un solo tiro in porta al Potenza, dove Boffelli è stato bravissimo. È un ragazzo serissimo, come tutti gli altri. Hanno fatto una parata determinante e una partita di grande applicazione. Dedico la vittoria anche ai miei collaboratori: i primi due gol nascono da situazioni preparate dal mio secondo allenatore, e questo dimostra che il lavoro di squadra paga sempre.

Sono solo molto contento perché i ragazzi hanno fatto tutto quello che avevamo provato in settimana, con un’applicazione incredibile. Si meritano tanti applausi, anche quando non vincevamo. Sappiamo che ci saranno ancora difficoltà, ma dobbiamo restare umili e continuare su questa strada.

Abbiamo avuto assenze pesanti e qualche errore anche mio, ma oggi è una vittoria pesantissima, perché per chi deve salvarsi battere Potenza e Crotone vale doppio. Non è cambiato molto: solo la condizione fisica e la fiducia che arrivano dal lavoro quotidiano. Siamo partiti dieci giorni prima del previsto proprio per costruire una base solida, e ora ne raccogliamo i frutti. Parlare di salvezza tranquilla è impossibile, ma la nostra strada è quella dell’allenamento. Dobbiamo lavorare ogni giorno come se fosse una finale, senza mollare un centimetro. Godiamoci questa vittoria, ma da martedì si pensa al Foggia: sarà una partita difficilissima, come tutte in questo campionato".